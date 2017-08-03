改造三輪鐵馬成行動漂書車 街頭變活動書櫃

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）為推廣「閱讀」與「環保」理念，新北市三峽區介壽里長王錫川利用資源回收的二手書籍、三輪車、鐵鋁罐打造「三輪漂書車」沿路漂書，而且介壽里的「漂書」不須租借也不用歸還，只送不賣，只希望將好書「漂」給愛書人。

王錫川說，「漂書」起源於60年代的歐洲，書友將書籍「放漂」到公共場所，貼上特定標籤貼紙，鼓勵取到書籍的人在閱讀後，再以同樣方法將書籍再次「放漂」，讓其他愛書人自行取閱，達到好書共享、分享知識的意義。

由於介壽里只有一家專賣文具的書局，但裡面販賣的書籍多是學生的參考書，少有課外讀物，剛好自己很喜歡看書，騎著「三輪漂書車」，還可以藉著機會跟里內的小朋友介紹歷史、設計、醫療相關書籍。

王錫川將回收的三輪鐵馬改造為行動漂書車，車體加裝大鐵架，架上放滿舊書籍沿路漂書，並在資源回收站設置漂書櫃，每週六上午開放民眾免費取閱。路上小朋友看到漂書車內顏色繽紛的各類書籍，總是揮手要里長伯停車，挑到喜歡的還可以免費帶回家。

王錫川踩著三輪車穿梭巷弄間，喚醒老一輩的童年回憶，把好書「漂」給愛書人，且不限里民。另外，漂書同時也接受民眾捐書，王錫川都會將書籍重新整理後再上架供愛書人挑選，因此書況佳、種類也多元，從兒童繪本、小說到食譜等類型的書籍應有盡有。

他強調，書籍上架前都會先檢查內容是否適合大眾閱覽，先過濾掉暴力、色情等限制級的刊物，嚴格把關書籍品質。