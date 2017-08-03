中元普渡平安就是福 家樂福超強促銷開跑

距離一年一度的中元普度大拜拜雖然還有超過一個月的時間，但是看好中元買氣，販促銷大戰自即日起全面開打，唯一同時擁有量販、超市、線上購物多元通路的家樂福也宣布中元節促銷全面開跑，預估在未來一個月內店內將有超過四萬支商品瘋狂下殺4折起！除了年年熱賣的普渡商品超便宜甚至推出買一送一之外、還特別精心推出獨家大包裝讓拜拜更澎派、，另外還有進口在地美食一次滿足。另外，為了讓消費者買得滿意，家樂福更喊出會員退換貨OK的滿意服務，強調通路便利、品質保證、價格滿意，絕對是民眾中元購物最方便又安心的通路。

而在受矚目的首波廣告創意操作上，家樂福今年首次邀請來一線明星藍正龍擔任TVC男主角，挑戰通路少見的二分多鐘長版中元節廣告，內容以三代同堂的溫馨互動，重新詮釋中元節普渡的意義，廣告中藍正龍在為人父之後以回憶方式倒敘母親在七月民俗月的諸多禁忌

與普渡時的虔誠和堅持，年少時總是調皮搗蛋的他，在當了爸爸更能理解母親小時候一句句的"嘸通"都是出自於對家人深深的關心與牽掛，一向不喜歡慣力亂神的他，很能認同廣告中所說諸多民俗月的禁忌與中元節拜拜其實是對家人「平安就是福」的深深期待，而他廣告中與媽媽和女兒三代互動橋段，更讓這支中元節廣告洋溢通路中元節廣告難得的清新風格。

促銷商品數量冠通路 4萬商品一次下殺 普渡採買不用等

買一送一 價格下殺不手軟 再加指定商品滿額送

林夢紹經理表示，中元節是量販通路僅次於過年的第二大重要節令，其中罐頭、休閒食品..等營業額占比更勝過農曆年，因此今年家樂福中元節除了首波廣告有超強卡司之外，商品促銷數量和價格下殺幅度更是火力全開，要挑戰通路第一，中元節期間將有4萬支商品價格一次下殺4折起，無論是拜拜必買的三牲、蔬果、罐頭、油、米、糖餅、甚至金紙、香等用品也通通都有，而且為了讓民眾買得更輕鬆，除了有各種瘋狂價商品之外，更推出買一送一專區，讓民眾中元普渡一次買好買夠又買便宜。除此之外，部分品牌為搶中元商機，更推出指定商品滿額送優惠，如得意的一天、味丹、三好米...等品牌推出卡友滿599送60元現金折價券的滿額送活動，而冷藏飲品、冷藏起士奶油ˋ冷凍微波食品、冷凍水餃商品還有滿499送50元現金折價券活動。

箱裝大器口味多元 大包裝不只澎派更划算

拜拜商品最多元 在地美食進口商品一次滿足

除了折扣又滿額送之外，看好中元節拜拜許多民眾和公司團體喜歡一箱一箱搬來拜，今年家樂福更和各大品牌合作，包含進口商品、罐頭、飲料、糖餅..等，都有推出許多獨家箱裝商品，而且很貼心的幫民眾嚴選品牌熱賣綜合口味商品，讓民眾不只拜的大器澎湃，吃的也開心。包含樂天Pie對箱、孔雀工商綜合箱、Oreo黑白雙饗箱或是綠巨人玉米罐頭禮盒等都是今年新增的拜拜好搭檔。.

大包裝商品讓民眾買便宜拜澎派之外，民眾最愛嘗鮮的進口商品，今年在中元節也火力全開，不但今年以來熱銷商品一次排開，更增加二成新品，保證民眾買的超便宜又新鮮。除了最近超夯的日韓零食之外，還有歐美各國美食，品項從超夯的各式洋芋片、健康堅果到超少見的精釀啤酒、通通都有，部分熱銷的進口商品也特別因應中元節推出箱裝商品，讓民眾拜拜也可以很特別，無論要吃在地或是買進口，都能一次大滿足。

家樂福中元節推薦拜拜商品：超便宜買一送一如中元拜拜超受歡迎的「生活運動飲料600ML*4」原價99元，特價買一送一、「巧婦台灣壽司米2.5公斤」原價198元，特價買一送一，平均一包只要99元、買大瓶超划算的「得意的一天100%純芥花油5公升」原價559元，中元超低價下殺319元一省2百多元、一次可以吃到樂天招牌蛋黃派、巧克力派、黑巧克力派的「樂天派對箱836克」原價299元，特價249元、大包裝「天生好米月之米6公斤」原價399元，特價285元、紅到海外的超人氣熱銷「台酒包麵200克*12包」整箱買原價576元，特價489元、受歡迎的進口泡麵出前一丁也推出三種口味綜合包「出前一丁中元澎派袋麵1500克」原價319元，特價279元、今年首次推出的進口精釀啤酒組合「Ballast Point精釀啤酒禮盒組」原價650元，特價549元。