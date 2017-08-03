台美當代藝術家於美國密西西比州舉辦「赤裸異聲」藝術展

由文化部、駐休士頓辦事處台灣書院與社團法人台灣視覺藝術協會合作辦理的「赤裸異聲--台灣當代藝術展」，集合台灣當代10位傑出藝術家結及美國3位當地藝術家的作品，將自8月4日起於美國密西西比州首府傑克遜市密西西比州藝術中心展出。內容觸及了泰雅族長老吟唱、北埔客家的北管音樂、百年虎尾糖廠的聲音記錄及外籍漁工音樂創作，探索人民、土地、意識形態和社會環境互動。

作品中蘇育賢的〈阿邦〉，攝影師走入西魯凱族的祖靈地，記錄族人每次的上山旅程。陳冠彰作品〈地方腔：尪姨說：＿＿〉聚焦於西拉雅文化。王虹凱在〈南輿之耳—為未來表演草擬的聲音文件〉，回訪日治時代1925年由「蔗農組合」的抗議歌「甘蔗歌」。藝術家團體「其實你不懂我的心」從澎湖竹灣社區的造船業，連結地方居民、造船師傅、外籍勞工的生命史。吳思嶔透過在澳大利亞旅居年半，以〈雲豹與袋狼的一場對話〉建構人類和動物的社會性對話。張宗帆的〈風箏系列之《揚子江之地》〉反映出自身於飄零於異鄉的文化衝擊，也回應著不同個體間超越語言的對話關係。

為使台灣多元文化、族群、居民關係，進一步與當地藝術創作產生互動與共鳴，主辦單位特別邀請當地藝術家共同參與，包括美國當代藝家家馬克蓋爾 (Mark Geil) 展出攝影作品，探討文化和社會、生活、政治看似混亂卻又密不可分的糾結；亞當法爾斯(Adam Farcus)的「抗議歌曲」，提供觀眾實驗性的荒謬存在感；陳世權(Allen Chen)以抽象陶瓷船隻裝置藝術，表現聲音、語言、訊息和不斷變化的環境。

密西西比州藝術中心除了自8月4至30日展出相關作品外，由於美國南部民眾對台灣當代藝術發展相對陌生，並特別於8月4日舉辦一場座談會，邀請攝影藝術家Mark Geil、密州藝術博物館策展人Kathleen Varnell，與到訪的台灣藝術家陳冠彰、倪祥對談，經由當地民眾熟悉、有感的角度，深入討論與雙向互動，讓美南民眾體認台灣當代藝術的豐富與多元。

密西西比州一般認為係藍調音樂發源地，藍調音樂起源於單純、感情豐沛的庶民歌曲，與體力勞動和日常生活密不可分。「赤裸異聲」從台灣與密州特有的歷史脈絡、政治情境、社會變遷角度切入，對比兩地社會如何透過不同文化所產生的聲音與語言，思考人與社會間的互動關係，引人注目。