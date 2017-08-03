仲夏星空海洋樂章 宜蘭舉辦豆腐岬音樂會

宜蘭南方澳有一處景緻奇美的小海灣，由陸連島與連島沙洲組成，為全臺灣少數的岬灣地形，其海天一色的弧形海灣美景，吸引全台眾多遊客慕名暢玩天堂。

宜蘭縣政府特於8月5、12、19日，每個星期六晚上6時30分至8時30分，於豆腐岬風景區辦理「豆腐岬音樂會」，以「仲夏星空海洋樂章」為意境規劃，期許「以音會友」，鼓勵民眾以音樂會為由，相約親朋好友一同走進東海岸的月光隧道，徜徉在仲夏海風輕拂、聽樂的美好時光。

在全球華語流行音樂裡，台灣總扮演著舉足輕重的角色，常被譽為「華語流行音樂的搖籃」，鑑於此，交通部觀光局與宜蘭縣政府在仲夏節令之際，藉由南方澳豆腐岬風景區地勢天成的海岸美麗景觀為演出背景，月升日落浪起潮退⋯等自然現象的動態展演，襯著獨一無二的大自然背景，透過豐富多元的原創音樂感染力，在日落月昇中，用悠閒輕鬆的身心享受無拘束的仲夏音樂時光。

為期三天的「豆腐岬音樂會」將集結台灣眾獨立音樂團體於一身，並以各種不同類型音樂演出，呈現多元精彩主題，讓暢遊豆腐岬海岸線風景區之民眾，均能聆聽搖滾、清新、浪漫等各不同曲風的音樂，隨著跳躍音符，感受不凡的音樂氣息，打造屬於我們的海洋不夜音樂灣。

首先登場8月5日大量融合了流行、爵士藍調、鄉村等元素之「多樂園樂團」與輕搖滾電氣精神詮釋獨有神祕風格的「法蘭黛樂團」揭開音樂會序幕。8月12日邀請入圍第26屆傳藝金曲獎及2016年榮獲文化部藝術新秀，擁「綠色環保樂團、生態樂團」之稱的「台灣竹樂團」，與一路從台灣春吶唱到紐約、波士頓、華盛頓、費城、日本東京的輕電搖滾時尚「紅花樂團」。

8月19日更邀請宜蘭在地團體「游阿媽樂團」為宜蘭在地所創作的音樂曲目進行演唱，勢必讓現場民眾對家鄉的想法產生不同的感受，在浪漫的氛圍下，由曾獲台灣原創流行音樂大獎佳作、赴日參加富士電視台Asia Versus樂團節目獲週冠軍，四位熱愛音樂所組成的「安妮朵拉樂團」以清新美聲演唱，展現最自然音色及音階旋律，劃下完美「豆腐岬音樂會」壓軸演出。

「豆腐岬音樂會」期許「以音會友」，鼓勵全國民眾以音樂會為由，相約親朋好友在南方澳豆腐岬風景區互訪相聚，交流情感，走進東海岸的月光隧道，享受難得的愜意音樂藝術氛圍。