英議員羅信岱率團訪台 增進雙邊實質關係

(台灣英文新聞 / 政治組 報導) 外交部今(3)日表示，英國國會友臺小組副主席兼保守黨臺灣之友會會長羅信岱（Andrew Rosindell MP）下議院議員於2017年7月30日至8月5日率英國國會上、下議院跨黨派議員等一行11人訪臺。訪團此行的目的，在於深入瞭解台灣整體政治經濟發展、五大重點產業政策、外交情勢、兩岸關係及臺英經貿合作前景與鐵道工業合作，並促進雙邊國會交流。

外交部說，訪團此行將晉見蔡總統、拜會立法院、交通部、國家發展委員會、行政院大陸委員會及英國在台辦事處（British Office Taipei），並接受外交部及臺中市政府款宴；另將參觀國立故宮博物院、臺北大眾捷運股份有限公司及臺北101大樓等文經建設，並赴南投中台禪寺及日月潭國家風景區參訪。

外交部進一步的說，這次除團長羅信岱議員外，訪團團員尚包括上議院議員路芙德女爵（Baroness Ludford）、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion MP）、下議院議員柯維立（James Cleverly MP）、下議院議員莫瑞恩（Ian Murray MP）、下議院議員史凱利（Paul Scully MP）伉儷、下議院議員薛寶拉（Paula Sherriff MP）及下議院議員傅馬丁（Martin Vickers MP）伉儷等。

外交部說明，近年來，台灣與英國在經濟貿易、司法互助、觀光旅遊及青年交流等領域的交流與合作密切。在經濟貿易方面，英國為台灣在歐洲第3大貿易夥伴，台灣則為英國在亞太地區第8大貿易夥伴，雙邊貿易總額達58.5億美元；在司法互助方面，上（2016）年5月臺英簽署《移交受刑人協議》；在觀光旅遊方面，上年1月英國宣布將台灣列為「登記旅客快速通關計畫」適用國家；在青年交流方面，自2011年臺英簽署「青年交流計畫」以來，臺英青年參與十分踴躍，上年英方同意自本年起給予我國青年「視同贊助待遇」（Deemed Sponsorship Status），簡化申請流程。未來臺英將在上述既有的良好基礎上，持續增進雙邊實質關係。