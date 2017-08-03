新光續推海外研習營 前進新加坡汲取經驗

為強化新光團隊的人才競爭力，新光人壽副總經理吳欣盈打造「新光大學」，2016年9月策劃領軍「打造新世代領導梯隊海外研習營」，與全球排名12、亞洲第一的新加坡國立大學所屬之李光耀公共政策學院合作展開培訓計畫，新光是台灣與其合作之首家企業，藉此培育新世代領導人才，也展現出新光不斷厚植國際化發展的決心。

海外研習營第一梯次研習圓滿成功後，吳欣盈副總經理隨即與Kishore Mahbubani馬凱碩院長達成共識，與新加坡國立大學李光耀公共政策學院合作成為長期培育領導人才的戰略夥伴，持續展開下一階段的新光國際化人才培訓計劃。此外，今年特別架設「新光大學」專案網站，內容涵蓋課程資訊、研習回饋、活動花絮及最新消息等，提供一個交流分享的領導發展學習平台。

人才的長期投資，方能為企業帶來更高的價值。未來每年將持續選派各階主管前進新加坡進行短期研習課程。透過與該學院的合作，將有助於提升新光關係企業國際化領導人才的養成與培訓，建立新光中高階主管面臨變革的共識及共同的溝通語言，也更能以國際級的視野構思與執行新光策略。

吳欣盈表示:「要培養的是『Leader』,而非『Manager』。好的領導人除了有執行力外，更重要的是有洞悉未來趨勢的能力，及具備對整體戰略環境的評估力，才能掌握創新趨勢，領導企業迎接挑戰，順應未來。」因此，新光人才培育計劃，將整合新光關係企業的中高階人才，以「新光大學」的概念與該學院合作，其課程設計著重於新加坡決策、領導力與執行力案例分析、企業願景領導與卓越領導力、品牌經營與管理、團隊建立與有效溝通等課程，以培育經營管理人才，帶領新光開拓國際新視野與格局。