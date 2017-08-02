富邦慈善基金會 勇士Jay盟要給孩子追夢正能量

(台灣英文新聞 / 生活組 報導) 富邦慈善基金會今(2)日表示，為鼓勵偏鄉弱勢學童勇敢逐夢，邀請基金會代言人周杰倫與富邦勇士隊SBL的吳永仁、林書緯、陳孝榮、宋宇軒、洪志善等五位球星聯手做公益，並在新北市的北新國小舉辦「勇士JAY盟為你加油公益籃球活動」。讓偏鄉的孩子有機會與心目中的偶像歌手與籃球明星面對面尬鬥牛賽，用正向的力量鼓勵孩子追求夢想！

富邦慈善基金會說，這場公益籃球營活動共有來自基隆、新北等地的七十多位偏鄉學生參加，除了有富邦勇士隊球員親自指導籃球技巧和示範教學外，這次周杰倫還化身為音樂老師，勇士隊則用籃球彈鋼琴，透過投影鋼琴彈奏出「聽媽媽的話」，現場的小朋友也溫馨合唱。

富邦基金會進一步的說，參加「勇士JAY盟為你加油公益籃球活動」的每一位學童都可以獲得一件球衣與富邦勇士紀念籃球一顆，還可以和代言人周杰倫、富邦勇士隊球員近距離交流球技，希望透過這次公益籃球營的活動，培養孩子們的運動興趣並提升小學生的健康及體能發展。

富邦慈善基金會執行長蔡明純表示，富邦公益籃球營除了今(2)日的「勇士JAY盟為你加油公益籃球活動」外，9月1日和9月2日還有一場為期二天的「勇愛無懼公益籃球活動」，邀請勇士隊全部成員南下高雄，在茂林國小與高雄社教館關懷在地，和偏鄉孩子一起參與二天的活動，內心有愛，就無所畏懼。

富邦慈善基金會說，國際天王周杰倫更是連續8年每年掏腰包助學300位學童，累計愛心捐款已累計超過1800餘萬元，而自2015年起擔任代言人後，除了號召社會大眾加入愛心助學的行列，每年還抽空與最佳隊友劉畊宏參加基金會公益籃球活動，與富邦勇士隊攜手做公益，用實際行動關懷偏鄉孩子。