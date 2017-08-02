華泰瑞苑墾丁賓館位於墾丁國家森林遊樂區內，依傍大尖山及大灣海景，前身為台灣最南端的蔣公行館，華泰大飯店集團自2012年從屏東林管處接手經營後，重新打造每一項設施，賦予這處秘境嶄新的靈魂。沈穩大器的設計、質樸寧靜的風格，讓華泰瑞苑墾丁賓館成為墾丁最受歡迎的度假酒店，更在世界設計舞台上獲獎連連。除了在2014年拿下全台唯一的德國紅點設計獎外，更於2017年加入 Design HotelsTM 聯盟，為台灣唯一設計度假酒店入選。華泰瑞苑墾丁賓館特別推出住房優惠專案，透過官網、電話、DesignHotelsTM 線上訂房，連續住房兩晚以上即可享頂級 SPA 等好康優惠。

連住兩晚花園客房以上房型，每房即贈價值NT2000元的瑞士保養品牌 SPA by Valmont 背部引流30分鐘課程或臉部保養30分鐘課程一堂，同時段加購其他課程可享85折優惠；連住三晚(含)以上可享前述優惠外，更能享有房型升等一級(最⾼至海悅客房)、雙⼈高鐵左營站來回接駁。訂房日期自8/1至9/30止，入住日期自8/28至12/30止。華泰瑞苑墾丁賓館希望透過此連續住房專案，讓每個旅人皆能在此放慢腳步，細細品味不一樣的墾丁。