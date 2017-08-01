Skoda再開紅盤 7月銷售首次晉階5字頭 同期成長達13.2%

以「聰明的 就懂」品牌精神打入台灣市場的Škoda， 自2015年正式成立以來，即致力導入最具產品力的車款，從Fabia、Superb、Octavia到今年7月中甫上市的Kodiaq，每款車的推出都引爆國內汽車市場討論話題，並大幅提昇Škoda在台灣的知名度。而這股熱潮也反映在每個月的銷售數字上：從2015年平均的2字頭到2016年的3字頭，2017年已經逐漸邁向4字頭，足見擁有高CP值的Škoda品牌已經成為入主歐洲進口車的最佳首選。

旗下首歀中大型7人座SUV Kodiaq於7月19日在台正式上市後，寫下單週內全車系湧進500張訂單、來店客破千的歷史紀錄，此外Kodiaq收訂破600張的佳績讓今年配額更是甫上市即宣告完售，迫使Škoda Taiwan在上市當天就向原廠要求追加配額！7月份挾著首批Kodiaq到港的80輛車，加上Octavia、Fabia以及Superb等車系的助攻，讓Škoda在台首度站上銷售破500的關卡，足見這個品牌3年來針對台灣汽車市場所做的種種努力已經贏得消費者肯定。

在此同時，拜Kodiaq熱賣之賜，Škoda也傳來全球上半年銷售突破585,000輛，比去年同期成長2.8%的好消息；而上半年的營收達到87億歐元，比2016年上半年成長22.6%；營運收益則增加8億6千萬歐元，比同期提升25.5%。

Škoda Taiwan成立之後推出「All 4 You」：四年不限里程保固、四年3次45000公里免費保養、四年免費道路救援之長久承諾，讓消費者能夠無後顧之憂地享受Volkswagen集團所帶來的優異造車工藝！