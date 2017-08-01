觀光客預付卡超夯中華電信海外銷售再下一城

根據觀光局2016年資料顯示，日本入境台灣旅客已高達189萬人次，且日本非鎖卡機已大幅增加，提升日本遊客申辦台灣預付卡的意願。台灣行動通信服務的領導品牌中華電信為提供更好的服務，與日本特樂通公司獨家合作，將中華電信預付卡產品快速推入日本兩大機場，讓日本遊客於出發前，在熟悉的環境下申辦及取卡，抵台後可立即體驗中華電信高品質的4G上網與通話服務，大幅提升對中華電信的好感度及滿意度，遊台奇檬子超hi。

日本兩大機場皆有販售中華電信預付卡服務更進階 4G/WiFi/語音抵台立即用

中華電信預付卡自8月7日起在日本成田、羽田兩大機場銷售，首推最受歡迎的五日卡方案，售價只要日幣1,400元，該卡除4G無限上網外，還加送$50元通話費，以及免費使用全台超過五萬個Wi-Fi熱點服務。日本遊客來台前，可先利用候機時間申辦，免除抵台後尋找電信櫃台之困擾及語言障礙，節省排隊購買時間，立即輕鬆展開旅台行程。

入境後亦可於全台四大機場、熱門觀光景點門市申辦上網好便利

中華電信針對其它國家來台旅客，於桃園、松山、台中與小港等四大機場，及全台72個熱門觀光景點之服務中心/合作銷售據點，皆有提供多種預付卡上網方案選擇，旅客可依據在台停留時間及語音通話需求，自行選擇3、5、7、10、15、30日等8種上網吃到飽的方案，現場申辦亦有專人協助完整的設定與安裝服務。