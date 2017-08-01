歡慶父親節 北富銀限時推出「歡慶88，爸爸好棒」感恩回饋活動

父親節將近，台北富邦銀行即日起特別推出「歡慶88，爸爸好棒」全台感恩回饋活動，只要到北富銀實體分行/網銀/行銀進行特定交易即可參加抽獎，捷安特自行車、守護爸爸健康的Garmin健康手環等你帶回家；另外刷富邦卡還可享食神幫及購物專屬優惠，讓大家輕鬆巴結老爸再省荷包。

北富銀表示，統計資料顯示，父親節禮物以現金紅包、美食餐廳、保健商品及數位3C、家電產品為主。北富銀本次特別推出父親節專屬三重優惠活動，第一重「歡慶88，爸爸好棒！」，只要在北富銀進行特定交易即可參加抽獎；第二重刷卡享富邦食神幫專屬餐廳優惠，全台超過1000家頂級餐廳任你挑，絕對滿足爸爸挑剔的嘴；第三重富邦卡友專屬好康購物優惠，3C、家電及家具任你挑，讓你送禮送到爸爸心坎裡。

有關北富銀父親節〝限時〞專屬感恩回饋活動，詳細內容介紹如下：

第一重「歡慶88，爸爸好棒！」全台感恩回饋活動：

8/1起至8/8止，客戶只要到北富銀全台127家分行或透過網路銀行、行動銀行APP進行繳費、轉帳或換匯三項交易，即可參加「歡慶88，爸爸好棒！」抽獎活動，利用這個機會轉帳給爸爸當紅包、換匯讓爸爸出國旅遊，通通可以參加抽獎！捷安特自行車(2台)及守護爸爸健康的Garmin健康手環(20個)等你帶回家。

第二重「富邦食神幫美食優惠」：

即日起，至富邦食神幫全台逾1000家頂級飯店及餐廳刷富邦信用卡及簽帳金融卡消費，享專屬優惠，讓您父親節聚餐免煩惱，爸爸滿意，您省荷包。即日起至9/30前，「豐FOOD‧海陸百匯」消費刷富邦卡，週一至週五享下午餐85折；12/31前，「富藝旅台北大安」刷卡單點滿千享85折、「Cafe Grazie義式屋古拉爵」刷卡單筆滿千折百，以及「台北喜來登-十二廚」享用午晚餐，刷富邦卡享85折，刷富邦頂級卡或商務卡更可享75折等優惠。

第三重「富邦卡好康購物優惠」：

即日起至8/31前，富邦卡友至全台指定3C家電通路購物，包括：燦坤3C、全國電子、大同3C、順發3C量販及倍適得電器，單筆分期消費滿額送100~1,200元不等的刷卡金或提貨券；9/30前，至特選的家居用品店購買家具，包括：詩肯柚木、床的世界、IKEA及隆美窗簾，刷富邦卡消費分期滿額再送刷卡金，最高回饋2,000元。(*第三重活動須進行線上登錄始有參加資格)

相關台北富邦銀行父親節歡慶活動，請查詢:

1.北富銀「歡慶88，爸爸好棒！」全台回饋活動: https://www.fubon.com/banking/event/hot/20170727-88/index.html

2.富邦食神幫美食優惠: https://creditcard.taipeifubon.com.tw/promo/food/index.jsp

3.富邦卡好康購物優惠:

https://creditcard.taipeifubon.com.tw/promo/shopping/index.jsp?categoryCode=S3