「2017青年永續領袖營」 引領34名青年永續領袖揚帆啟航

（台灣英文新聞／環境組 綜合報導）台灣永續能源研究基金會與中鼎教育基金會聯合辦理「青年永續領袖營」，於今(1)日上午舉行，為了讓我們所處的環境得以永續發展，期勉學員在聯合國提出的17 項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)上，扮演領導者的積極角色，運用自身的影響力，為21世紀的全球福祉及永續發展共同努力。

本次營隊安排於本(8)月1日至4日為期四天的培訓課程，授課講師各大學講師、企業主管等，規畫一系列完整豐富的專業課程，針對聯合國2030年議程與永續發展目標深入探討解析，並特別安排培養領袖風範、國際禮儀及分組競賽等課程，幫助學員們由內而外提升領袖魅力。

基金會董事長簡又新表示，本次活動報名不到2個月就吸引了350名來自全國、紐約、柏林及荷蘭等76所大專院校學生報名。經第一階段線上測驗、第二階段適性評估資格審核之後，遴選出36名來自國內20所大專院校優秀青年參與「青年永續領袖營」，期盼透過本次營隊扎實課程為國家培養36位青年大專菁英，播下更多參與國際永續事務的種子。

參與四天三夜的培訓課程34名學員，最後將甄選出10名青年永續領袖，領袖楷模可選擇獲得「中鼎青年永續領袖獎學金」或出席於德國波昂舉辦的「聯合國氣候變化綱要公約會議」(UNFCCC COP23)，讓我們一起為34位學員加油，詳細資訊請逕至活動網站查詢，或關注中鼎教育基金會粉絲頁或台灣永續能源研究基金會粉絲頁。