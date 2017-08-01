蔡稱8大承諾有具體進展  遭夜宿凱道原民族人抗議

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）8月1日是原住民族日，原民會稱去(2016)年總統代表政府向原住民道歉時提出的八項承諾，整體看來都已完成，但遭到已夜宿凱道160天的原住民族人抗議。

今天是原住民族日，原住民族委員會於台大醫學院國際會議中心以「原住民族語言發展新紀元」作主題，召開全國原住民族行政會議，蔡總統、政務委員林萬億等人都出席與會。

總統蔡英文表示，語言是身分認同最重要的表現，因此政府推動「原住民族語言發展法」、將各族語言都列為國家語言。「原住民族語言發展法」在6月已經頒布施行，這是一部遲到12年的法律，「過去政府沒有做到的，我們現在做到了」。

蔡英文指出，以前政府曾經禁止人民說母語，或是眼睜睜看著珍貴的語言知識漸漸流失，希望這樣的事情，以後不會再發生，這就是歷史正義的意義。

去年8月1日，蔡英文代表政府向原住民族道歉並做出8大承諾。蔡英文表示，在政府團隊的推動下，承諾的事情也都有了具體的進度，面對原住民族的歷史正義跟轉型正義，政府確實聽到各種不同的意見，「這些分歧代表著我們還有很長的路要走」。

蔡英文也宣布，往後每年8月1日原住民族日，不只是台灣人紀念原住民族正名的日子，也是台灣和國際經驗接軌的日子，將邀請全世界的原住民朋友來台灣，用文化、音樂及歷史正義來豐富原住民族日的內涵 。

蔡英文去年8月1日以元首身分代表政府向原住民族道歉，並做出8項承諾。原民會今天說明這8項承諾的推動成果，包括已在今(2017)年6月14日由總統公布實施《原住民族語言發展法》；總統親自召開「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」。



此外，原民會在今年2月18日發布施行《原住民族土地及部落範圍土地劃設辦法》；「原住民族法律服務中心」也預定在今年底正式成立；原住民身分法修正草案目前已完成，其中增列平埔原住民，讓平埔族群得到應有的身分與權利。今年8月1日，也第一次正式向國人報告原住民族歷史正義與轉型正義的執行進度。



不過對於政府所說八大承諾已有具體進度，「原轉小敎室」三位發起人巴奈、那布、馬躍等人今日在場外高舉黃布條，怒吼「傳統領域要完整，錯了就改、不要再騙！」

隔空呼籲蔡英文撤回《原住民族土地及部落範圍土地劃設辦法》、撤換原民會主委夷將·拔路兒2訴求。

原民會2月18日公布的《原住民族傳統領域劃設辦法》，因排除私有土地引發爭議，歌手巴奈、那布等人持續在凱道夜宿，至今已160天。

巴奈表示，蔡英文去年向原住民族道歉，親口承諾會讓原住民族找回傳統領域及權益，但一年過去，八項承諾好像都是假的，感覺深深的受騙，原先承諾的目標進度嚴重落後、失焦，變成象徵性的行政業務辦理。

「傳統領域土地調查」，卻因爲原民會公告的劃設辦法排除了私有土地，破壞傳統領域的完整性，為此原轉小敎室在凱道週邊和平抗爭了159天，至今還是沒有獲得具體回應。

巴奈也批評，原民會主委夷將．拔路兒身為原運前輩，如果無法守護原住民族權益，就應該下台負起責任。