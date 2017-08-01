競選看板老掉牙?! 白袍醫師以「雙峰文宣」參選引話題

2018台南市長選舉白熱化，但政治人物的口水戰和千篇一律的刊版標語似乎已讓小市民看膩，近日在台南市幾個競選刊版擺放熱點，如台南市中西區中正路與海安路口、永康區南台街、東區中華東路、中西區青年路、還有台南楠梓交流道下等地點，不約而同出現兩位白袍醫師搭配待填候選人號碼的大圓圈，明顯的政見表達「跨越藍綠，追求美麗」，底下更放上『台南市長參選人』的敏感字樣，難道既賴清德北上傳聞不斷後，又有醫師出手要接棒台南市長?!奇妙氛圍令民眾議論紛紛。

路過民眾黃先生：「醫師參選很好啊，醫師比較不像政客！」，林同學：「我對政治無感，但醫師感覺很聰明應該可以幫我們做事！」民眾林小姐：「咦，這是要參選嗎?可是下面寫『2018年絕對沒有參選台南市長參選人』耶！」原來，這是台南市一家連鎖醫美診所的KUSO廣告，有別於其他競選刊版放出參選人的學經歷，兩位白袍醫師誠懇的笑容掛帥，讓網友看到後紛紛回覆：「神級競爭者」、「這兩位，我蓋得下去~」、「無敵了~票倉包含了姊姊、妹妹、阿姨、大嬸」！

放置KUSO看板的醫美診所經理強調，有感於選舉看板是讓市民看了有感，因此突發奇想，以女性疑難雜症的胸部雕塑為文宣藍圖，讓院內資深整形外科楊振醫師和方嘉良醫師「親上火線」，就是要讓民眾在參考選舉政見之餘，也能將焦點拉回自己身上，檢視自己的自信來源！整形外科醫師也強調，千萬不要小看「這兩粒」對女性的威力，它能呈現風情萬種，可是一旦「走山」，卻往往讓女性苦不堪言，沒了自信，嚴重甚至罹患上憂鬱症！例如：平的、垂的、外八的、高低的、大小的，各種不美觀狀態都會讓女性無所適從，所幸能透過專業技術將它們「拉回水滴正軌」，幫助女生重拾信心與美麗，這些女生愛自己的身體後，外顯出來的工作能力、人際關係、或是感情生活，都能獲得相對提升！這就是整形外科手術的力量與社會責任！」

選舉的初衷是選賢與能，選出能夠表達市民心聲、讓市民生活有改善的才人，候選人中有些強調打造幸福家庭生活、有些主打公益形象，無不是為了打進市民的心坎兒裡，而醫美診所這一招〝跨越藍綠‧追求美麗〞、〝女人要懂得找專業‧愛自己〞的形象，在這競爭的年代中，無疑也切中了新世代族群的心聲！