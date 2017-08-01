北榮有好「蕉」 高志明與民套「蕉」情

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 心疼農民看天吃飯的辛苦！義美吉盛董事長高志明今(1)日帶領團隊在台北榮民總醫院生活廣場以行動「支持台灣農民、好農好蕉情」與民搏感情，預估送出3.2萬根香蕉予前來北榮的民眾和醫院同仁一起為蕉農盡心力。

義美吉盛董事長高志明說，這個活動在二個星期前就已經規畫好，希望藉由大量買進一些香蕉來分送給朋友們，一起幫忙台灣農民。並且希望大家可以更關心台灣的農業，台灣的蕉農。

義美吉盛董事長高志明發送香蕉予民眾。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

高董事長接著說，這次颱風來了以後，有很多香蕉都被打掉了，所以下一次，我們希望風調雨順，萬一還有其他水果或蔬菜生產過剩時，我們也會盡一點力量，去幫忙台灣的農民或台灣的農業。其實，這是一間公司，在這個社會上希望能夠在某種程度回饋社會。

小朋友也來支持台灣農民。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

高董事長說，像昨(7/31)天屏東淹水，我們也捐贈了一些飲料跟餅乾，並在當天晚上送達屏東，這是企業盡的小小的社會責任。至於，這次的活動會選擇南投名間鄉的香蕉，是從農民組織那裡查看哪些地方有較過剩的香蕉，進而協助當地的農民。對於台灣的農產品，我們希望能用好一點的價格去購買，進而間接的幫忙台灣農業。

義美吉盛董事長高志明與總經理詹成吉暨團隊發放香蕉予民眾。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

義美吉盛總經理詹成吉說，這個活動是在尼莎颱風之前就著手規劃了，我們發現農民由於生產過剩價格下滑，義美基於照顧台灣農民的初衷，決定了這次的活動。我們總共從南投名間鄉購買了400箱約6,000公斤的香蕉，大約是3.2萬根左右。只要消費者到台北榮總生活廣場消費，憑當日發票或北榮相關證件就可以兌換一根香蕉。我們希望能夠幫助農民並且可以和大家分享農民種植香蕉的良好成果。

義美吉盛總經理詹成吉發送香蕉予民眾。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

台灣地區自7月29日起因尼莎及海棠颱風在24小時內相繼侵台，根據農委會最新統計農產損失估計有2億563萬元，農作物被害面積3,623公頃，損害程度22%。 其中又以香蕉受損情況最嚴重，損害面積達697公頃，損失金額3,744萬元，其次分別為蔥、番石榴、文旦柚及太空包香菇等損失金額較多。

義美吉盛員工感謝民眾支持台灣蕉農。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

詹總說，只要農產品有下滑，並且有供過於求的情形，我們不一定只針對香蕉去購買，而是針對台灣供需不平衡的農產品來支持台灣的農民，幫助他們有一個好的市場行情。

義美吉盛董事長高志明(中)、總經理詹成吉(右)與台北榮民總醫院代表合影。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

服務於北榮的醫護人員表示，香蕉很營養也很適合運動員食用，因為富含鉀離子，是可以補充流失的鉀、強化肌力與肌耐力，讓運動員保持體能。

今日稍早約9時左右已有大批民眾延著紅龍柱排隊，很多民眾除了透過社群媒體得知消息外，更有部分民眾都是到了現場看到活動訊息後，才加入支持台灣農民的行列。

義美吉盛團隊一同發放香蕉予民眾。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

義美吉盛公司說，台灣每年3-9月為香蕉的主要產季，約占全年60-70%，由於適逢當令，香蕉本身品質優良外，農藥使用的比例也很低，正好符合義美對於食品安全的理念。這次的活動，不只是要以行動支持台灣農民，也要讓民眾吃得安心。

南投名間鄉香蕉。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)

義美吉盛團隊8月1日準備「好農好蕉情」活動，3.2萬根香蕉預計在8月2日中午前發送完畢。 (照片由台灣英文新聞林靜怡拍攝)