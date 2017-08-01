氣候變遷奪人命 過去30年近6萬印度農民自殺

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《衛報》報導，加州大學柏克萊分校發表在美國國家科學院院刊(PNAS)的研究指出，由於印度農業與農作物對氣溫變化十分敏感，只要作物生長季節期間，一天氣溫上升攝氏1度，就會導致67件農民自殺案例；只要氣溫上升攝氏5度，就會造成335件死亡案例。

總計在過去三十年來，因氣候暖化而導致約59,300件農民的自殺案例。

但若非作物生長季節的氣溫變化，似乎就對自殺率沒顯著影響，更凸顯農業與作物生長的壓力是自殺率上升的主因。

類似的研究結果還指出，每年降雨量增加1公分就會減少7%的自殺率，因此豪大雨或強降雨發生的那幾年，自殺率就低於平均。

儘管去(2016)年印度農民的自殺率下降，但部份地區仍居高不下，也對當地國會議員造成迫切壓力。

在其中一個遭遇乾旱的馬哈拉施特拉邦(Maharashtra)，今(2017)年前四個月已獲報有852位農民自殺；2015年、氣候狀況為印度史上最糟的年份之一，全印度有12,602位農民自殺。

總的來說，自1995年以來，超過30萬名農民和農業相關工作者自殺身亡。

近幾個月，在德里市中心處處可以見到農民們的絕望和憂慮，在簡塔曼塔(Jantar Mantar)附近、距離國會只有幾步之遙的地方，可以看到成堆的農民屍骨，這些是其他農民們從坦米爾納杜邦(Tamil Nadu)帶到德里來的；坦米爾納杜邦最近正遭逢140年來最嚴重的乾旱，在過去幾個月造成上百位農民自殺的悲劇。

另外，除了乾旱而無法生長的作物，銀行貸款對許多農民和家庭們來說是另一更大壓力。一位示威者Rani Radhakrishnan表示，今年二月他們家因為積欠銀行8萬盧比(約台幣3萬7)貸款，她丈夫在銀行外服毒自殺。

去年印度政府規畫了13億英鎊的保險機制以補償受天災損害的作物，希望能降低農民自殺率，這項機制讓農民只須支付作物價值的1.5%做為保費，就能在作物遭到天災損害時拿回全部價值。

研究員Carleton表示，印度農民並不會因應升高的溫度而改變農業習慣，「若沒有外力介入協助農民適應暖化的氣候，我們只能眼看著一條條生命因氣候變遷而逝去。」

她補充道，真正的自殺率可能還更高，因為直到2014年，自殺在印度都還被視作犯罪行為，可能因此出現隱匿不報的情況，「但今日這件悲劇已經攤在陽光下，這不是下一個世代的問題，是我們現在就要正視且面對的議題。」