雙颱襲台 加強環境清掃 避免傳染病擴散

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）尼莎颱風挾帶豐沛雨量襲台，加上海棠颱風接力而來，造成中南部多處地區及道路積水。呼籲民眾災後務必加強環境整頓，清理家園時務必做好個人防護，並留意飲食衛生，落實下列防疫措施，以降低傳染病感染風險：

一、 清理家園勿赤腳及穿拖鞋，避免感染鉤端螺旋體、類鼻疽及破傷風

由於災後容易產生污水、污泥或災害廢棄物，清理家園時務必穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。如出現發燒、頭痛、肌肉痛、腹痛、腹瀉、黃疸、倦怠等症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師相關接觸史、受傷原因及傷口污染情形，以利醫師診療。

二、 清除病媒蚊孳生源，預防登革熱

雨後戶外容易產生積水容器，正是孑孓孳生的溫床，請民眾主動巡視居家環境，清除戶內外孳生源，如輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等，以避免病媒孳生，減少登革熱病毒傳播。

三、 注意飲食、飲水及環境衛生，並做好手部衛生，預防腸道傳染病

淹水地區之蓄水池如遭受污水侵入，應確實清洗消毒後再蓄水，並將水徹底煮沸後再飲用；泡過水或解凍過久的食物請勿食用。可購買市售含氯漂白水並稀釋100倍，擦拭居家環境，廚具及餐具應煮沸消毒，或以10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒。

限/停水地區務必飲用煮沸的開水或市售瓶裝水；恢復供水後，如發現給水有混濁、異色及異味等現象時，請立即通報當地自來水事業單位處理。限/停水期間，如轉開水龍頭還有水，請依「濕、搓、沖、捧、擦」的步驟正確洗手；如果無法取得肥皂和清水時，可以使用酒精含量60%至95%的乾洗手液清潔雙手，以降低細菌類致病原感染的風險。