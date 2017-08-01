粗鄙言語批評幕僚  白宮通訊聯絡主任10天遭撤換

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）白宮通訊聯絡主任史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)於上(7)月21日甫就任，但昨(31)日即遭總統川普開除，上任僅十天讓白宮人事更顯混亂，也是白宮重要幕僚職務在任期間最短的新紀錄。

美國《紐約時報》指出，川普決定解除口齒伶俐、出身紐約金融界的史卡拉穆奇的通訊聯絡主任職務，白宮發言人珊德斯也證實這項消息。

白宮的簡短聲明中表示，史卡拉穆奇認為，他的離開是讓新任白宮幕僚長凱利(John Kelly)得以有完整空間、建立自己團隊的最好方式，但報導稱，川普決定撤除史卡拉穆奇的職務，是因他以粗暴言詞對待其他資深官員。

《紐約時報》指出，史卡拉穆奇應為8月15日才正式上任，但顯然已開始執行職務。史卡拉穆奇高調上任，曾在媒體面前以粗鄙言詞批評幕僚長蒲博思(Reince Priebus)及白宮首席策士巴農，他的任命一公開就引發白宮發言人史派瑟閃辭。

《紐約時報》指史卡拉穆奇吹噓稱他直接向川普匯報，而不是幕僚長凱利(John Kelly)，而提出開除史卡拉穆奇要求的正是凱利，消息來源指凱利在周一晨間會議上清楚表明他才是掌權的人，認為史卡拉穆奇不夠自律。

凱利原任國土安全部長，如今調任白宮幕僚長，是總統辦事機構的最高級別官員，統領幕僚人員，負責安排總統的行事日程，並決定何人可在何時接觸總統，是要整頓陷入醜聞、內鬥、支持率低迷和立法受挫的白宮。

美國廣播公司(ABC)報導則指史卡拉穆奇已提交辭呈，目前尚不清楚史卡拉穆奇是否會接任其他白宮的工作，還是就此離開白宮。