旅館怎麼處理用剩的備品？

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合外電報導）除非旅客長住旅館，否則旅館提供的備品、肥皂通常是用不完的，你有想過，你退房離開之後，飯店會如何處理這些洗髮精、沐浴乳、肥皂嗎？

一家名叫Clean the World的企業專門再收購這些用剩的肥皂，這些肥皂不會被送進垃圾掩埋廠，而是用於保護當地環境，並配送至有需要的地方，而且旅館還會付錢給這家公司，每月每房回收肥皂的價格為0.5美元。

除了飯店外，Clean the World還與化妝品公司（如聯合利華）合作，回收他們淘汰的肥皂，Clean the World將這些舊肥皂到世界各地的工廠，包括印度、拉斯維加斯、香港、奧蘭多和蒙特利爾，並融化再製成新的肥皂，並捐贈予慈善組織（如紅十字會）以及全球其他的NGO。

2016年，Clean the World製造了超過700萬個肥皂和40萬個衛生用品組。 在這些產品中，有近50萬見直接幫助了那些受到海地颶風馬修和巴哈馬影響的人們。

除了肥皂，Clean the World也回收沐浴乳和洗髮精及護髮乳，它會仔細檢視這些品項（剩餘量必須超過3/4），並放入衛生用品組內（其中還包括牙刷、牙膏、洗手液等），再配送至世界各地的遊民收容所。