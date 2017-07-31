中華電信MOD 隨心所映將收視自主權還給客戶

中華電信MOD今(31)日宣佈，作為國內數位電視領導品牌，要將收視自由還給消費者，並匯聚所有精彩，讓消費者隨心所映。MOD創新推出「頻道自由選、單頻輕鬆購、隨選任意看」彈性收費方式，將消費自主權還給消費者，同時擁有最豐富的VOD內容，並導入知名OTT串流影音服務，成為國內最豐富的影視平台。中華電信MOD全新代言人吳念真導演也首度現身，暢談收視自主與MOD多元收視的優勢。

中華電信董事長鄭優表示：「MOD提供創新影視收看模式，率先進行分組付費，透過多樣化的選擇，將收視選擇的權利還給收視戶。客戶可依個人需要，以更自由的方式及更優惠的價格，選擇喜愛的頻道，提供消費者最多元的收視模式與內容，享受真正的收視自主！同時透過改善MOD頻道現行的生態，以相對公平合理的分潤制度，鼓勵頻道業者發展優質節目，讓頻道內容更加充實，期帶動現行媒體產業的變革。」

中華電信MOD全新代言人吳念真，暢談自主訂閱好自由

中華電信今日宣布MOD全新年度代言人由國內知名導演吳念真擔任。吳念真導演在訪談中提到：「連總統這種國家大事都可以讓民眾決定，為什麼看電視這種日常小事我們不能自己選擇？」現在電視節目種類眾多，但消費者卻無法只訂閱喜歡的頻道，中華電信MOD透過多元的收視模式，真正把看電視的自主權還給觀眾，自主訂閱好自由。

頻道自由選、單頻輕鬆購、隨選任意看，給消費者真正的收視自由

中華電信MOD體貼消費者越趨多元的收視習慣，全新推出「頻道輕鬆購」專區，提供約145個優質頻道可單頻單買，單一頻道優惠價5元起(註一)，只需透過MOD平台或數位門市，即可訂閱自己最愛看的類型頻道，輕鬆打造屬於自己的精選頻道組合，自7月1日推出以來，已吸引十幾萬的單頻訂購數，可見客戶對於單頻訂閱的喜愛。

目前MOD提供各式大套餐、中套餐、小套餐、VOD，為不同收視喜好的觀眾提供最合適的選擇，並可搭配單頻混合訂購，未來也將由頻道商推出同類型頻道套餐，主打分眾內容，為不同收視喜好的觀眾提供最合適的套餐，多樣化的訂閱模式和優惠的價格，要將收視選擇的自主權還給觀眾。