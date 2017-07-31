炎夏A好康！台北富邦銀行3萬杯星巴克那堤請您喝

炎炎夏日，台北富邦銀行請您喝星巴克！即日起至9/30前，凡富邦信用卡友，首次以富邦信用卡加入國際行動支付，不限金額完成任一筆支付，即可享有乙杯免費星巴克大杯那堤 (活動期間每歸戶回饋乙杯，限量3萬杯)，另外還有知名美食餐廳等優惠，歡迎富邦卡友把握機會，即刻加入行動支付行列，享夏日專屬好康！

北富銀表示，自今年3月起陸續推出Apple Pay及Samsung Pay等國際行動支付，因加卡及交易流程簡便，購物結帳使用時，只需將手機靠近店家的刷卡機，即可感應付款，快速、便利又安全，服務推出迄今，不論是在綁定卡數及交易量皆有亮眼的表現；而富邦卡友使用行動支付的店家主要是百貨、量販、超市、美食街等，預期未來在電子支付政策與環境日趨成熟下，行動支付的應用範圍將更廣泛。

北富銀為了讓更多客戶輕鬆體驗行動支付的便利，即日起，富邦卡友加入使用國際行動支付，可享專屬的雙重優惠：

第一重「富邦卡友限定加卡優惠」：

即日起至9/30前，卡友首次加入國際行動支付(含Apple Pay及Samsung Pay)，不限金額完成任一筆支付，富邦請您喝星巴克大杯那堤(每歸戶回饋乙杯，限量3萬杯)。

第二重「富邦食神幫指定餐廳獨家優惠」：

為體恤爸爸一年來的辛勞，8月份只要到指定餐廳用餐並體驗行動支付的便利性，就可享有「豐FOOD•海陸百匯」下午餐85折、「聚北海道昆布鍋」消費滿1200元送100元抵用券一張(可累贈)、「添好運」週一至到週五單筆滿1,288元以上享88折、「等一個人咖啡」享飲品任選買1送1等獨家好康優惠。