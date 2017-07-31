視察世大運新莊場館侯副市長強調維安最重要

2017世大運倒數三週，新北市副市長侯友宜今(31)日上午到新莊體育園區視察競賽場館，先聽取市府各局處整備作業進度報告，瞭解場館各項準備工作進入收尾程序，最後由棒球場步行至田徑場，勘察各競賽場地周邊及維安圍籬設置，強調以保障民眾安全為首要目的。

新北市副市長侯友宜表示，2017世大運在即，新北市負責最重要的選手村及7處運動場館，其中有4場館集中在新莊體育園區，包含棒球、足球、桌球及水球等，硬體設施整建工程皆已完工，並已架設維安圍籬，各項準備工作大致完成，且新莊棒球場在上週五(7/21)已進行全系統測試。今日視察過程中再次強調世大運舉辦期間場館安全最為重要，各項維安措施要做到滴水不漏。

體育處表示，配合臺北市辦理2017世大運，新莊體育園區場館周邊維安圍籬區域，8/13至8/30進行管制，大會工作人員及車輛出入須憑識別證通行，民眾若欲前往觀賽須購票入場，所有入口進出皆須配合安全檢查。因應賽會期間新莊體育園區附近停車需求，新北市府開放鄰近新泰國中、中港國小等約130個停車位，提供民眾免費停車，時間為每日上午6時至晚上11時。

世大運比賽期間，新莊體育園區各運動場地暫停開放，民眾運動可多利用新莊國民運動中心空中跑道、綠屋頂步道及附近學校操場等，更歡迎市民朋友踴躍進場為選手加油，建議搭乘大眾交通工具前往各競賽場館，可減緩交通壅塞情形，若遇大會選手接駁車行駛中，必要時將進行交通管制，也請路經民眾耐心等候，造成不便之處敬請見諒。

世大運有小奧運之稱，是臺灣有史以來舉辦最大規模的運動賽會，新北市府團隊密切與臺北市合作，更全力支援，將場館周邊環境、衛生、交通等進行整體市容全面性的改造，賽會結束後相關運動場館隨即開放市民使用，提供更完善的運動環境，也讓運動精神貼近每個人的生活。