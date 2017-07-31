集保e存摺新功能上線-服務升級、e覽無遺

集保結算所因應數位金融趨勢，於今（2017）年三月底推出「集保ｅ存摺」，將傳統紙本集保存摺升級為手機摺，投資人透過手機就可進行集保登摺明細及庫存查詢，並以手機摺認證身分完成臨櫃交易，而繼六月初新增登入保護功能、連結股東e票通APP後，近期再加入推播功能與股務小幫手，方便投資人全面掌握名下持股的各項權益。

集保結算所新推出的「訊息推播」功能，共為投資人整合三大類計二十一項攸關投資人權益的訊息，例如：股利分派、承銷中籤、競拍得標、股東會決議等資訊，透過推播功能，當新訊息產生時就會即時推播提醒使用者，投資人亦可進入「集保ｅ存摺」個人訊息項目查閱更詳細的內容。上述訊息推播的功能，投資人只要在訊息設定功能頁，就可以量身打造想訂閱推播的訊息類型。

另一項新推出的「股務小幫手」，「集保e存摺」將依照投資人持有的證券庫存，提供股東會和除權除息相關資訊，便於使用者查詢開會日期、股東會贈品、配股配息等訊息。近期適逢配股配息高峰期，透過「集保ｅ存摺」可方便平常忙碌的上班族們即時獲得股利配發的最新資訊，更有效管理其持股明細。

集保結算所董事長林修銘表示：集保結算所致力創造投資人全新的數位體驗，「集保e存摺」自第一階段的基本存摺功能上線以來，持續汲取各方建議、修正提升各項功能，目標是使投資人藉由「集保e存摺」充分獲得更完整豐富的資訊及更便利的服務，並期許「集保e存摺」成為金融服務數位新渠道，更緊密地串連證券市場參與者，引領台灣證券市場邁向全新數位化時代。