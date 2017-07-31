〈時評〉誰在意淫？誰在阿Q?

《今日印度》（India Today）雙周刊是一本發行量高達110多萬份、讀者超過1500萬人的印度知名主流新聞雜誌。該雜誌於7月26日表示，它預計7月31日出刊的雜誌封面由於設計獨特，獲得美國出版設計師協會評選為「當日最佳封面」！

這個已提前曝光的雜誌封面是一張中國地圖：一張不含西藏與台灣的「中國的新小雞（CHINA’S NEW CHICK）」地圖！

對此，氣極敗壞的中國外交部發言人陸慷於7月27日以「小伎倆」回嗆。中國《環球時報》則怒批印度菁英「阿Q精神」、「一旦碰到強者就意淫」！

說到意淫、說到阿Q精神，誰不知道意淫正是阿Q精神最重要的一個內涵？而阿Q的原創者魯迅，不又是如假包換的中國人嗎？這麼一推算下來，「阿Q的意淫精神」當然是中國人的「專利」！中國媒體罵印度菁英「意淫」、「阿Q精神」，不是太愛說笑也太不尊重智慧財產權了嗎？

中國人喜歡出口閉口說有五千年的悠久歷史，那感情太好了！且問一個簡單的問題：五千年裡，中國實質上統治台灣有幾多年？

清雍正皇帝都不打自招說「台灣地方自古不屬中國，我皇考聖略神威，拓入版圖」，可見由1684年4月清帝國將台灣拓入版圖，到大清帝國在日清甲午戰敗、在1895年4月17日簽署的馬關條約中將台灣、澎湖「永遠讓與日本」，這212年之前的五千年，台灣不屬中國！之後1895至1945日本二戰無條件投降為止的50年，台灣是日本的領土，當然也不屬中國！1945之後至今，共產中國沒有任何一分一秒實質統治過台灣，台灣當然還是不屬中國！

在這樣的歷史背景下，共產中國竟然好意思苦口婆心耍「小伎倆」，要求美、英、日等邦交國在建交公報中「承認」台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，還可笑且無恥地將建交公報中的acknowledge、understand and respect、take note of等詞語偷偷翻譯成「承認」（recognize）以自我滿足陶醉，更把只是一度曾經擁有、但已被中國白紙黑字狠心出賣的台灣人繼續肉麻且無賴地稱呼為「台灣同胞」，還自瀆、片面式地在2005年3月14日的中國全國人民代表大會通過「反分裂國家法」，大彈老掉牙的「大陸和台灣同屬一個中國」老調，中國當局這樣的睜眼說瞎話、活在這樣的幻想世界裡，不是「碰到台灣就意淫」、不是「阿Q精神」，又何以名之？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）