南韓生育率創歷史新低  政策、開銷與文化是主因

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）儘管今(2017)年預估將會有36萬新生兒報到，南韓政府仍十分擔心高齡化人口對經濟體帶來的危機，因為這是南韓史上首度低於每年40萬新生兒的數量。

《BBC》報導，年輕人抱怨，生活開銷變大，包括房租和教育費用上漲，代表生小孩已非這個世代必要的選項；此外，政府不完善的產假政策，以及南韓社會裡對於男性不願幫忙家務的刻板印象，都是女性對生育有所擔憂的主因。

南韓的生育率自1960年代開始便逐漸下降，這幾年則是因為政府資金的挹注才有稍加緩和。

過去十年，南韓政府為了提振國家生育率，已經花了700億美元在育嬰津貼、改善產假政策與制度、不孕醫療治療等。

例如去年，南韓政府就祭出一系列措施欲提升委靡不振的生育率。自去年9月開始，任何尋求生育治療的夫妻都能獲得政府財政補助，原先這項優惠只開放給低收入家庭，現在是不限收入均可申請。

此外，自2017年7月開始，對需要接受生育治療的母親另提供3天無薪假；也提高給父親的產假給薪門檻以鼓勵第二胎；擁有三個或更多小孩的家庭也可享有優先申請公共托育設備的權利等。

官員擔心，低出生率恐降低職場上的勞動力，又加上老年人口比例上升而提高社福成本，影響經濟成長。

但批評者認為，生育率低的主因並不在金錢，而是南韓的企業文化，員工總是被要求長工時工作，如此會降低他們照顧小孩的時間與意願。