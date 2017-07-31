北市多家連鎖飲料冰品店 大腸桿菌數超標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）炎炎夏日已到來，目前是飲冰品的消費旺季，台北市政府衛生局今(31)日公布第二波飲、冰品和販賣機飲料抽驗結果，第2波共計抽驗211件，其中15件不符合標準。

此次抽驗189件飲冰品，包含抽查檢驗2件販賣機飲料，檢驗衛生指標菌(生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌)，初抽結果有56件不符規定，經通知業者限期改善，複抽結果仍有15件生菌數和大腸桿菌數不符合標準，包含北投區一芳台灣水果茶的包種綠茶、士林區丸作食茶的冬瓜茶、大安區ICEMONSTER的新鮮芒果綿花甜、一手私藏世界紅茶的奶香紅茶和錫蘭鮮奶茶、頂呱呱的茉莉綠茶和兔子兔子茶飲的阿薩姆奶茶等。

至於抽驗22件配料（粉圓、蒟蒻、芋圓、地瓜圓、仙草、椰果、湯圓、蘆薈、粉條、糖漿…等），檢驗防腐劑、著色劑及性狀等項目，檢驗結果均符合規定。

北市衛生局表示，大腸桿菌群常被用來作為監測食品是否遭受污染，或是製程有無衛生缺失的重要指標之一，食品中檢出大腸桿菌群過多，雖不是食品中毒病原菌，不致於影響身體健康直接致病，卻足以顯示該產品衛生狀態不良。衛生指標菌如超過標準，即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具、包裝過程可能遭受污染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境。

此專案除抽驗飲冰品外，並提醒業者重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生…等管理，如從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，手上有傷口時應即刻停止調理食物，以避免污染食材、注意冰箱儲存溫度管控、定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。