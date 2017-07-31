「國家分裂了，該逃去哪裡」 印巴分治12人的口述經驗(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）七十年前，1947年的8月，英國結束對印度的殖民，自此英屬印度分裂為兩個自治領，分別是以印度教為主的「印度」和穆斯林為主的「巴基斯坦」，並先後宣布獨立。這段過程被稱為「分治」(partition)。

當年，境內上百萬穆斯林遷移到西邊的巴基斯坦與東邊巴基斯坦(現為孟加拉)，上百萬印度教與錫克教徒則留在印度新的邊境內。

但這些印度次大陸上已共同生存幾世紀的各個群體，卻因為這次的分治，衍生了宗教、種族與領土的暴力紛爭，導致上百萬名民眾喪生、上萬名女性遭到強暴與綁架。

七十年過去了，12位住在英國的印度裔民眾向《BBC》親自口述這段分治的歷史與最真實的生命經驗。

Karam 來自印度賈朗達爾(Jalandhar)

「在分治之前，穆斯林、錫克教與印度教徒就像一家人一樣，沒有人想到將來會有這麼一場分離。而我腦中的想法是，為什麼人們可以變得這麼快。」

「從外面來的穆斯林攻擊我們村莊，一支有毒的矛刺中我的手臂，我就被丟在一旁等死。……我姊姊被一個穆斯林家族救起，躲在他們家中，但我爸爸被殺害。」

「即使到現在我都還會做噩夢，起床渾身發抖。」

Khurshid 在印度的德里和西姆拉(Shimla)出生、長大，隨後搬到巴基斯坦的喀拉蚩(Karachi)

「在分治的前幾年，所有學校的小孩都會一起抗議，不管是印度教、錫克教、穆斯林或基督徒，我們大聲嚷嚷，『我們要獨立，印度是我們的！』」

「但在德里開始有許多穆斯林被殺，我們明白再也沒辦法待在印度，必須逃到巴基斯坦。」

「我最好的兩個朋友是印度教，我們常常到彼此家裡玩。……但在分治之後，他們寫信給我，告訴我一個我們學校的穆斯林朋友也待在印度，但被其中一個老師強暴，我簡直無法形容我有多難過。」

Mohindra 從印度的費塞拉巴德(Lyallpur，現為巴基斯坦領土)到德里

「這塊磚頭是從我離開的房子取下的，它提醒我那些美好的舊時光，我爸從不想離開，他非常愛那個地方。」

「我記得1947年9月13日、我六歲生日的那天，我們離開了巴基斯坦的家。我們走了40公里的路搭火車到印度。」

「火車就快要開了，但車上沒有空間再讓我哥上車，我爸最後決定，『就這樣，我們下車吧』。這是最後一刻的決定，隔天我們發現，那列火車上的人全都被殺了。」

Pamela 在印度加爾各答(Calcutta)長大

「小時候的我們常在美麗的花園玩耍，我可以在加爾各答裡自由的行走，一點也不擔心危險，那是美好的時光。」

「但有一天當我騎著腳踏車在城裡晃，突然一個印度男人把我推下車，他說『滾出印度』，我衝進滿是車輛和黃包車的街道上，身旁突然危險起來，我很有可能隨時都被殺害。」

Ramen 從巴基斯坦的達卡(Dhaka，現為孟加拉領土)到印度加爾各答

「在1942的退出印度運動期間，我是帝國菸草公司的其中一個主管。」

「當穆斯林來攻擊我們印度教徒領地時，我朝他們丟汽油和釘子炸彈，驅散了群眾。儘管現在我感到非常自責與懊悔。」

「在東巴基斯坦的獨立紀念日當天，我們一度升起印度國旗卻被要求降下，明白我們再也不是能主宰自己的主人。」

「分治毀壞了我的人生，印度也永遠不再是印度。」

Mehroo 來自印度孟買(Bombay)

「我們必須跳過一堆屍體才能抵達學校和學院」

「我們是拜火教徒(Parsi)，很安全，有印度教和穆斯林做我們的僕人，所以出門時我都會穿上拜火教的服裝，以保護他們。」

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