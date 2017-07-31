安倍川普熱線 同意對北韓採取行動

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合外電報導）日本首相安倍晉三今(31)日與美國總統川普(Donald Trump) 通話，雙方針對北韓情勢交換意見，川普同意，北韓再度進行飛彈試射後，有必要對其採取進一步的行動。

北韓於28日成功試射1枚改良過的火星-14型洲際彈道飛彈。北韓隔日表示，此舉是對美國提出「嚴厲警告」。這是平壤第2度試射洲際彈道飛彈。

報導分析，北韓此次洲際彈道飛彈較上次更先進、射程更遠，飛行距離接近1000公里，上升高度接近3700公里，遠高於7月4日約2800公里的高度。

報導指出，北韓動作顯示其攻擊北美大陸能力又往前邁進一步，且首度可觸及美西地區，讓美國與北韓緊張關係升高。

美國總統川普隨後對此表達譴責，表示北韓威脅世界，這些武器及試射只會進一步孤立北韓。他也在推特指控中國對北韓毫無作為，「只會出一張嘴」。

安倍晉三今天在與川普通話後告訴記者，他對川普對北韓一事的承諾表示讚許，川普也於言談中保證會盡最大努力保護日本。

I am very disappointed in China. Our foolish past leaders have allowed them to make hundreds of billions of dollars a year in trade, yet... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年7月29日



