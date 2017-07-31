誠品行旅推出「黑膠時代」父親節蛋糕

選一片黑膠唱片，輕輕放上唱盤，用手指輕挪唱針並按下播放按鈕，刻著年代烙印的聲線隨即在空間裡流洩而出。彷如一場品味生活的儀式，這是上世紀的時髦產物，是屬於雅痞男士追尋的歲月靜好。誠品行旅今年父親節將傳承這份記憶，於一樓The Lounge大廳書坊推出「黑膠時代」父親節蛋糕，每只6吋NT$880，8/31前每日限量三只，需於前三日預訂。

誠品行旅今年父親節於一樓The Lounge大廳書坊首推「黑膠時代」父親節蛋糕，由主廚陳松輝攢研早期黑膠唱盤的每個細節構造，包括轉盤、唱臂、唱頭、唱針及底座等，並以法國可可芭芮白巧克力純手工細膩復刻，向內斂沉穩的父愛致敬。

蛋糕主體則採用無麩質蛋糕呈現，僅以法芙那55%巧克力、蛋、奶油與糖製作，主廚表示由於巧克力與奶油遇冷易凝固，容易沉澱而過於紮實，因此較一般蛋糕更需留意溫度的掌握，其風味飽滿濃郁並具有溼潤細緻的口感，內餡則是揉入12年單一純麥蘇格蘭威士忌的巧克力甘那許，40%的酒香勾引著成熟的大人風韻，襯著法國覆盆子純果泥，充滿馥郁果香，細膩的製作工藝，每只需費時六小時才能完成，邀請父親在這值得紀念的時刻，端上一杯咖啡，打開一本好書，透過味覺重新回味緩慢而悠靜的舊日時光。