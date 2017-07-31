超商量販話題食品排行榜 義美奶茶、錫蘭紅茶榜上有名

（台灣英文新聞/ 生活組 綜合報導）炎炎夏日，面對居高不下的溫度，大街小巷唾手可得的超商飲品中，口味成購買關鍵，意藍資訊調查公布排行榜，現萃茶奪得人氣商品冠軍，另外義美奶茶、義美錫蘭紅茶亦榜上有名。

根據意藍資訊《OpView社群口碑資料庫》，觀測2017年3月至5月，範圍包含最熱門的網路社群、討論區、部落格、Facebook、BBS 等數千多個網站頻道，自動摘取各大超商、超市與量販等通路相關討論，以大數據內容觀察法和自動語意技術，逐篇分析網友評論，獨家公布《食品零售通路熱門排行榜》。

1至10名的排行， 現萃茶、鐵觀音霜淇淋、義美奶茶、櫻花霜淇淋、義美錫蘭紅茶、抹茶紅豆酷冰沙、(近，去斤加十)利抹茶珍珠紅茶、抹茶好朋友、原萃紅茶、櫻花拿鐵；從排行榜來看，夏日話題清一色以飲料、冰品為主。而「限定推出」、「新口味」、「換包裝」是引起網友風靡的主要元素。

奪冠的話題商品為7-11推出的「現萃茶」，全家的「(近，去斤加十)利抹茶珍珠拿鐵」聲量則排名第七，此兩項商品以「便利超商」+「手搖飲」為賣點， 主打便利與隨時皆可喝的特點。

至於「櫻花霜淇淋」與「櫻花拿鐵」甫推出時以粉嫩的畫面創造絕佳的話題性，但實際品嘗後，在「夢幻櫻花的想像」與「化學味的現實」對照落差下，雖話題性高，但評價不若想像。而紅茶系列除了國民品牌「義美錫蘭紅茶」外，「原萃紅茶」則因標榜無糖，滿足了渴求「無糖紅茶」的廣大民眾，掀起一陣無糖茶品的討論熱潮。

即食風潮興起，「便利感」深獲網友喜愛；除了便利超商，OpView再深入調查《超市、量販十大話題食品》，發現甜點、熟食最夯，而「即食珍珠」因「方便、有趣又好吃」、「新穎」，迅速爆紅成為話題冠軍。

超市、量販十大話題食品排行則包括，即食珍珠、草莓千層蛋糕、紅龍雞塊、美式鬆餅、法式檸檬塔、蒜片青豆、烤雞、起司披薩、亞典水滴乳酪蛋糕、老鷹紅豆銅鑼燒等。