〈時評〉轉型正義的課綱被轉型？

12年國教的歷史課綱，有意將轉型正義列入選修課程，這是一個有助於學生了解台灣歷史發展的方式，只不過，轉型正義的這個名詞，不僅在學術上有不同討論，相關內容也是一項複雜的工程，必須有全盤的配套措施。

最近公布的十二年國教社會領域高中歷史科課綱草案，新增高三選修課程「族群、性別與國家的歷史」，規劃在一○八學年上路。其中一項主題，是要探討現代戰爭與國家暴力的歷史，及如何回復受害者權利、追求轉型正義的議題。

由於民進黨政府上台後，一直積極推動轉型正義，如何讓各界更普遍認識這項嚴肅的課題，是目前政府的任務之一，因此，將轉型正義列入課程的規劃，也成為思考的方向之一。

只不過，促進轉型正義條例草案，目前仍在立法院審議，尚未三讀完成，若是貿然推動，必須考量是否會引起更大爭議。因為對於轉型正義的定義，目前仍尚未定一尊，嚴格來說，尚處於一個概念化的階段。

不僅國際上有些爭論，轉型正義在國內，同樣有不同看法，像轉型正義是從「transitional justice」翻譯而來，在國內也有人將其譯為「過渡正義」，在名稱上尚未完全一致。

其次，「正義」在哲學的探討上，更是多元化，一個較為普遍的看法是，正義只只是當下時空的一種選擇，換成一個較簡單的說法，過去的正義，不代表現在的正義，現在的正義，也不代表未來的正義；也就是正義的內涵會隨時空背景而變化。

因此，要了解轉型正義的真正意涵，恐怕不是簡單一門選修課就能解決，相反地，還要更多相關課程設計來加以輔助，否則，現在推的轉型正義，難保日後不會成為被轉型的正義。

（作者李平華，資深媒體人）