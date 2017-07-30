「返回自然之夢」—李賢文畫展

（台灣英文新聞／黃慧瑜 綜合報導）所謂「外師造化，中得心源。」寫生山水，於外汲取周遭自然養分，於內思索生命本真，是現代人值得思索的課題。國立歷史博物館本次特別舉辦「返回自然之夢」展出李賢文先生近年作品35組件，經由藝術家智識與體驗的結合，將情思轉之於筆墨，藉由外在風物景象的描摹，展現主體對於天地自然的感察、體悟，感受畫家對土地的情懷。

李賢文先生，1947年生於臺北，知名美術雜誌《雄獅美術》創辦人。父親是雄獅文具公司負責人。自青少年時期開始，李賢文從水彩、油畫筆，一路到編輯台上的鉛筆、原子筆，到現在離開臺北都市回歸恬靜生活，汲取傳統文化養分，開始寄情於水墨、毛筆，這樣的轉換也正如他自己所說「我的一生，如果說跟別人有什麼不一樣的地方，那也許就是我的人生，跟『筆』有著不解之緣」。

李賢文的藝術之路前段是在幕後，於1971年創辦《雄獅美術》，以每月一刊模式，持續出刊至1996年。這本大眾藝術類刊物，對臺灣美術發展卻影響重大。雜誌自國外引介當代藝術的發展狀況，也推廣國內藝術家作品，為臺灣藝術發展注入許多心血。李先生中學時期即喜愛繪畫，並於師大附中成立寫生會。1992年起隨陳雲程、張光賓等知名書家學習書法，1996年後從書法進入水墨畫的學習創作。因此，停刊後，回歸自己對藝術的初衷熱情，選擇搬家到桃園中壢鄉間，續以書畫自修，朝著以前設想的藝術創作及成為藝術家的路上邁進，二十年來的成果，便是一幅一幅讓人回味再三的水墨作品。

李賢文先生以豐厚的文化藝術素養，加上長期關注臺灣自然環境之變遷，一遍遍攀登臺灣各大山嶽與美麗大地，以水墨為媒材寫生山水，引書法入畫，摻以西畫造型，畫中透露出不同於傳統山水畫的清新氣息，流露出一種閒雅的文人畫風。近年來，先後舉辦的多次繪畫展覽，如2004年與盧廷清、鄭治桂在臺北福華沙龍聯合舉行「群玉山頭」畫展；2011年與張光賓老師舉行「蒼樸‧清曠‧筆墨情」雙人展；2012年在中央大學藝文中心舉行「人間清曠」水墨個展，讓他的藝術生涯更顯完備。

「返回自然之夢」展現李賢文先生的繪畫著眼於生活、自然的觀察，並以人文關懷的態度去營造畫面的氛圍，藉著筆尖靈動的起伏，鋪陳著對社會的種種期待，由此而發掘人與自然之間的微妙互動。作品有著如一的藝術理念，沒有塵囂的抗議議題，也不見過多虛幻的浪漫情調，只是真誠地畫出這塊土地的諸多美好與記憶。