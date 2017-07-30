尼莎漸遠離 輕颱海棠接力最快下午觸陸

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）今年第9號颱風尼莎暴風圈今(30)日早上已經脫離台灣本島及澎湖，第10號颱風海棠目前則以每小時28公里速度，向北北東轉北進行, 過去3小時有略增強的趨勢，預計最快今天下午暴風圈就會接觸台灣南部陸地。

根據中央氣象局最新消息指出, 中颱尼莎目前位在馬祖的西南方約70公里處，過去3小時強度略為減弱，台灣本島及澎湖已脫離其暴風圈，金門及馬祖風雨仍持續中。

氣象局表示，輕颱海棠在過去3小時強度略微增強，目前中心在鵝鑾鼻南南西方海面上，向北北東轉北移動，其暴風圈已進入東沙島海面及巴士海峽，預計最快今天下午暴風圈就會接觸台灣南部陸地。

氣象局簡任技正伍婉華指出，雖然尼莎颱風逐漸遠離,現在天氣放晴，但今天下午以後海棠接近，中南部、東部、東南部將再度出現明顯降雨，而且越晚雨越大，雨量以屏東地區和高雄山區最多，提醒民眾不可掉以輕心。

警戒區域方面，氣象局提醒台灣本島各地及澎湖、金門、馬祖應嚴加戒備，並防強風豪雨。

屏東地區及高雄山區有局部大豪雨或超大豪雨；高雄地區及嘉義、台南、雲林、南投、台東山區有局部豪雨或大豪雨；苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖地區及台北、新北、桃園、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率。