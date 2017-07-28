期交所理財講座 近400位投資人參加

國內期貨夜盤交易自今(2017)年5月15日上線迄今2個多月，逢歐美股匯市波動大時，即可見交易人充分運用夜盤預先建立部位避險或交易，致夜盤占日盤比重已逾7%。為使投資大眾能透視與掌握下半年全球股匯市投資趨勢及搭配國內期貨市場夜盤交易，臺灣期貨交易所(以下簡稱期交所)與非凡電視台，於7月28日(周五)假台中永豐棧酒店共同舉辦「2017全球期股匯勝券在握－從期貨夜盤交易掌握投資趨勢理財講座」，現場吸引近400位投資人熱烈參與。

本場講座由非凡新聞台錢線百分百主持人胡睿涵擔綱主持，國泰投信投資研究處副總經理王誠宏及永誠國際投顧分析師陳威良等財經專家主講，為使參與講座的投資人能進一步了解期貨夜盤交易下單實務，期交所及期貨公會亦特別安排12家期貨商現場設攤，即時提供相關諮詢服務。

主持人胡睿涵及陳威良分別說明國內期貨市場新亮點---「夜盤交易」及相關避險策略。胡睿涵表示，期貨夜盤交易之所以重要，是因為投資人關心國際盤的變化，而期貨夜盤交易時間自下午3時至隔日凌晨5點，每日交易時段長達19個小時，現階段夜盤掛牌商品包含臺股指數、美股指數、匯率類在內共11項商品，投資人在台股收盤後，即可充分運用期貨夜盤交易來規避風險。陳威良則舉過去幾次全球重大政經事件(如美國恐攻、英國脫歐及2016年美國總統大選開票)，皆造成全球股市大幅震盪，當時倘有期貨夜盤交易，即多了一項盤後避險管道，而現在夜盤交易上路，投資人則可以多觀察並運用相對應之交易策略，如遇事件之當沖交易、價差套利交易及突發避險需求之策略等。

以夜盤上線後6月29日為例，當天美股道瓊工業指數自開盤後一路走低，收盤下跌167.58點，如果交易人當天在臺股持有現貨、期貨及選擇權多方部位，但是擔心隔日臺股開盤會受到影響價格下跌，此時即可透過期交所夜盤交易賣出期貨或建立選擇權空方部位，及時規避風險，亦因如此，當天夜盤交易量即逾15萬口，充分提供交易人完善的避險及交易管道。

近年期交所新制度及新商品推陳出新，在夜盤交易新制方面，上線迄今因逢美股大幅震盪，引發夜盤避險需求，交易人不乏在臺股期貨及小型臺指期貨、臺指選擇權等三項主力商品預建部位，使得夜盤臺股期貨貼近美股主要指數走勢。在新商品方面，與夜盤同步於5月15日上線的台版美國道瓊期貨及標普500期貨，因夜盤交易時值美股交易時間，交易量亦直線成長。期交所近年來加速推出新制度及拓展包括匯率類等新種商品，期滿足市場避險及交易需求，當全球匯市出現波動時，交易人亦可即時運用期交所匯率類商品進行匯率避險。經統計夜盤上線以來，5月份夜盤日均量為37,562口，6月份為67,844口，7月份則進一步成長至86,661口，成長率達131%，顯見交易人對夜盤之交易需求。

此外，本講座王誠宏主講「全球政經情勢分析及總經展望」，王誠宏特別就最近一年全球製造業PMI、主要國家進出口、物價發展，及新興市場經濟分析，認為全球經濟溫和擴張、新興市場經濟已見改善，另剖析美國、印度、日本、中國等國經濟數據及股匯市表現後，對於未來全球經濟展望提出獨到觀察。