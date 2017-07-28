電影蒐藏家博物館開幕茶會

(左起)富邦文教基金會執行董事陳藹玲、文化部鄭麗君部長、台灣電影文化資產保存協會發起人井迎瑞教授、富邦文教基金會董事長袁健生(照片由富邦提
富邦文教基金會長期以來致力於文化與影像教育的推廣與保存，去年在與台南藝術大學音像藝術學院與國家電影中心合作台語片60周年的系列活動後，更意識到電影文化保存工作的刻不容緩，在台灣電影文化資產保存協會發起人井迎瑞教授的奔走與協助下，坐落於台北文創大樓的「電影蒐藏家博物館(FCM, Film Collectors Museum)」於今日開幕，廣邀電影、藝文圈的朋友們共襄盛舉，現場蒞臨有文化部鄭麗君部長、富邦文教基金會執行董事陳藹玲女士、李行導演、資深影評人黃仁先生，是一場回顧台灣早期輝煌電影時代的盛宴。
每當談及電影藝術成就，大眾的目光往往聚焦在電影創作者，如導演、編劇和攝影師身上，但電影蒐藏家博物館則將關注放在那些蒐集電影幕後文化資產，如膠片、戲服、道具、器材或剪報等「資料」和「器物」的一群蒐藏家身上。台灣電影文化資產保存協會，同時也是電影蒐藏家博物館的召集人井迎瑞老師表示，電影蒐藏家博物館是融合「參與式」與「互助式」兩個概念的博物館，廣邀同為電影愛好者的蒐藏家們，提供自己的作品、蒐藏與器材，共同整理這些物件、建立檔案，並策劃展出。如同開館的首個特展，便是國內知名導演柯一正於1997年拍攝電影《藍月》所使用的攝影機，讓民眾透過器材與導演的故事，拼湊出當年的台灣電影歷史。
電影蒐藏家博物館另有常設展區，分別是「黃仁館」，一生從事電影評論、電影史研究的黃仁先生，高齡90歲的他持續累積史料與檔案長達半世紀，為建構台灣本土電影史觀打下基礎，本館經授權，獲得黃仁先生電影蒐藏資料的「復刻版檔案夾」，使這些檔案永續為台灣電影研究發揮功能。「金宏館」，從事電影戲劇服裝工作半世紀的李衍宏師傅，從入行到退休一路經歷了古裝武俠電影、抗戰愛國電影、健康寫實主義電影、台灣新電影等過程，其所參與的電影、戲劇超過百部，李師傅蒐藏的大批電影戲服更是台灣電影史的重要載體與資料庫，本館將李師傅所有一萬件戲服整理規劃，並定期展出，創造電影戲服的永續價值。「大基館」收藏大基影業創辦人陳成昕先生在60、70年代所擁有的大量電影鏡頭與攝影機，當年台灣電影業一片榮景，大基影業業務迅速成長，從炭精棒放映機到電影器材數量皆頗具規模，近年雖已結束營業，但經妥善保存的攝影器材，仍代表那個世代台灣電影不可抹滅的記憶。所有的鏡頭在整理與登錄後陳列本館，並且提供電影界使用，延續鏡頭的第二生命。
此外，由於媒體環境變遷，許多家庭錄影帶、非產業規格之業餘電影，已經無法閱讀，館內設置「影像轉檔服務區」，提供民眾修復與轉檔服務，並舉辦技術教學與分享，協助保存。也將由大普傳播公司束連元先生支援，重建一組專業錄影帶轉檔專區，協助創作者保存類比時代的孤兒影像。
除了固定展覽外，電影蒐藏家博物館也透過館藏品發想，推出一系列的活動，如「家庭錄影帶修復工作坊」、「大家來拍16釐米工作坊」、柯一正導演《藍月》特映會、以及與中央大學電影文化研究室合辦「經典修復系列影展」等等，推廣電影產業作為文化資產保存的觀念，並重新學習與活化這些典藏品。