期交所赴馬國舉辦海外招商說明會

臺灣期貨交易所秉持政府新南向政策之長期深耕、多元開展、雙向互惠原則，積極將臺灣期貨市場推向東南亞，繼香港及新加坡，首次與東協巿場－馬來西亞交易所合作舉辦海外招商說明會，將觸角進一步拓展至馬來西亞，以吸引當地具潛力外資與國外期貨商參與我國期貨市場，並與馬來西亞交易所洽談，期創造互利共贏的新合作模式。

本次期交所赴馬國招商，馬來西亞衍生性商品交易所不僅提供場地等相關協助，並進一步邀請其會員與會。此外，雙方交易所亦就未來合作進行洽談。馬來西亞交易所向以商品期貨見長，其棕櫚油期貨為全球交易量之翹楚，惟相關金融商品仍屬萌芽階段，而期交所則以金融商品為主，尤其台指選擇權交易量排名全亞洲第四大契約，故藉此向馬來西亞期貨商介紹我國期貨市場之成功經驗及潛在商機，可望吸引其潛在交易人來台交易，並可作為馬國發展其金融衍生性商品之借鏡；同時，我方亦可瞭解馬國商品期貨發展之利基，作為未來商品開發之參考。本次期交所亦藉機宣傳8月31日將於台北舉辦之FIA論壇(FIA Forum：Taipei 2017)，以擴大論壇參與層面及國際知名度。

期交所本次赴馬來西亞招商活動，乃是臺灣期貨巿場佈局東南亞的第三站，未來將規劃於其他潛在巿場持續辦理海外招商活動，期透過結合當地交易所合作夥伴，進一步提昇台灣期貨巿場國際參與層面及多元化發展。