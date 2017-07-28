「爸爸好棒棒接力挑戰」 全民力挺三明治爸爸

新北市政府體育處為迎接即將到來的父親節，將於明( 28)日上午舉辦「爸爸好棒棒接力挑戰」社群棒式接力活動，提醒 民眾對爸爸說聲「辛苦了！」活動由新北市11座國民運動中心及街 頭路跑創辦人胡杰率先接受挑戰，鼓勵市民朋友在臉書上以棒式進行 網路串連，聲援兼顧事業與家庭的「三明治爸爸」，透過分享活動訊 息為爸爸加油，更有機會獨得新北市國民運動中心88張游泳回數票 或小米運動手環等獎品。

體育處表示，為號召全民力挺三明治爸爸，運用時下熱門自主訓練運 動-棒式運動，並透過網路串連活動，在父親節前夕舉辦棒式運動接 力挑戰賽，號召全民鼓勵爸爸養成規律的運動習慣， 提醒天下的爸爸們，工作再忙，也要撥空運動健身，健康的父親才是全家最棒的禮物！

街頭路跑創辦人胡杰，工作忙碌又身兼一家之主，是典型的三明治爸爸，第一時間與跑友們響應「爸爸好棒棒接力挑戰」活動，胡杰表示以前很少運動，但跑步讓他找回對生命的熱情並愛上運動， 也期望辛苦的父親在忙碌之餘也能在家藉由簡單的棒式運動隨時為自己的健康加分。

為鼓勵全民共同響應「爸爸好棒棒接力挑戰」活動，從7月28日到 8月31日止，新北市與國民運動中心加碼大方送，只要完成挑戰者 就有機會抽中新北市國民運動中心游泳回數票88張或小米手環等好 禮，分享粉絲專頁活動訊息的朋友們也能抽美津濃護小腿套，並將於 9月4日抽出得獎名單。活動詳情請見【我的新北市】粉絲專頁查詢 (https://www.facebook.com/mynt pc/)。