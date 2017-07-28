年輕媽咪別輕忽 生下唐寶寶的機率破五成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）一般人的認知是唐氏症的風險高低取決於產婦年齡，但根據國外統計發現，55%之唐氏症寶寶是由34歲以下之孕婦所產下，台灣也有相類似情況，大大顛覆傳統認知，因此醫師宣導，任何年齡產前皆應進行相關篩檢。

近年來少子化嚴重，每個孩子都是家中的寶貝，因此確保能平安誕下健康胎兒，建立孕婦產前篩檢的正確觀念更顯重要。澳洲產前診斷專家Jon Hyett醫師特別來台分享僅需透過抽血檢驗的非侵入性胎兒染色體檢測(NIPT)，經文獻證實準確度可達99%，為羊膜穿刺等侵入性檢測有顧慮的媽媽們帶來新一種選擇。

非侵入性胎兒染色體檢測(Non-Invasive Prenatal Testing，簡稱NIPT) 不受產婦年齡和妊娠周期限至，最早妊娠10週即可篩檢，準確度高達99%，不僅可更早掌握到胎兒是否有重大異常外，還可免除侵入式檢查可能帶來的風險。若篩檢為高風險者，直接實施侵入性的絨毛取樣或羊膜穿刺診斷性檢查;若為低風險者，則無須進行羊膜穿刺，僅須正常定期產檢即可。

Jon Hyett醫師進一步分享，透過其專利DNA抓取技術與演算法，NIPT篩檢技術可精確呈現母血中胎兒染色體資訊，並重點深入分析多種常見遺傳疾病的風險，除唐氏症外，其他還包括愛德華氏症、巴陶氏症、透納氏症等，可適用於各種年齡層之孕婦，同時此技術深受國際上專家與醫師之信賴。