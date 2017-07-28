全新電力設備 將會運用在貨輪、遊輪

造船家正在研發混合動力及電力船,如果能成功運用在遊輪、渡輪、貨輪上,那將能有效延長港口的壽命及減少海洋的污染。

挪威遊輪公司Hurtigruten正在投資並研發新型混合動力引擎的遊輪,好讓船支能更省油的跨越北極、南極洲。而第一艘將在2018年啟用, Hurtigruten表示以電池輔助的供電發動機就能讓遊輪在低速轉動下航行30分鐘且沒有吵雜的引擎聲。

芬蘭電力推進公司Visedo也在今年首度發表運用在台灣高雄港通往旗津渡輪航上的全新電動馬達。為了減少柴油的消耗, 馬達中的磷酸鐵鋰電池發揮了很大的功用。Visedo也在今年幫芬蘭將最老舊的渡輪改造成全電力引擎,而現在正著手於愛沙尼亞的混合動力巡邏艇。

現今最大的生態危機在於商業航運。據聯合國報導,約90%的國際貿易是經由海運運輸的,而海運中貨機使用的高硫和高度污染的燃料會威脅海洋生態。歐盟議會(pdf)在2015年就警告國際船隻公司必須減少燃油的排放,不然光是海運中排放的溫室氣體就會在2020年佔了全球排放的2%,在2050年會達到17%。

在今年五月,挪威化肥公司Yara更表示要打造「零排放」電動引擎,並會在2018年啟用。若真能成功,那會為環境帶來極大的效益。