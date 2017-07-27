臺灣企銀關懷退休人員成立退休協會

臺灣企銀為增進退休人員情誼，由前總經理林增壽、 前副總經理廖錫勳、 前總稽核涂建樺及前董事會主任秘書羅月卿等人發起成立「 臺灣中小企業銀行退休人員協會」，於日前召開成立大會， 並由羅月卿女士當選第一屆理事長。

臺灣企銀朱潤逢董事長和周燦煌總經理皆蒞臨會場祝賀， 朱董事長致詞表示：臺灣企銀員工向心力強， 而增進員工福利向來是臺灣企銀照顧員工主要目標之一， 退休人員也是員工的延伸， 退休協會的成立讓對臺灣企銀念茲在茲的退休同仁能有個落葉歸根及 互相關懷地方，讓退休生活更加美好。 近年臺灣企銀在世界各國際金融中心幾乎都有據點，比如紐約、 洛杉磯、香港、武漢、上海，布里斯本、雪梨、 仰光與即將成立的東京等；如今退休協會成立， 老同事們出國也可前去參訪，見證臺灣企銀國際化的成果。

周總經理致賀表示：成立退休協會構想是由羅月卿女士發起，並由「 臺灣企銀企業工會」游宏生理事長積極協助， 同時經許多熱心退休同事數月努力籌組而成， 就如同該協會成立宗旨：「為增進臺灣企銀人情誼， 倡導誠信關懷理念，關心銀行健全發展」，最後祝賀「 臺灣中小企業銀行退休人員協會」圓滿成立。

臺灣企銀是國內唯一中小企業專業銀行，長久以來深耕中小企業， 除致力提升業務經營績效外，亦秉持落實關懷社會的理念， 持續辦理走入校園與社區宣導金融知識，捐贈弱勢團體， 推展藝文活動，致力區域平衡發展等公益活動， 積極落實推動企業社會責任，實踐永續經營的價值。