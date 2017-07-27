中華電信公布2017年第二季營運成果

中華電信（2412）今日（7/27）公布自結之2017年第2 季合併營運成果。該公司依據金管會認可之國際財務報導準則（T- IFRSs）編製之2017年第2季合併營收為556.7億元， 較2016年同期減少0.9%；歸屬於母公司業主之淨利為104 .4億元，減少5.6%；每股盈餘1.35元。

董事長鄭優指出：「中華電信2017年第二季財務與營運表現穩健 ，獲利較預期為佳。我們持續在行動領域維持領導者地位， 除了離網率最低外，行動客戶市占率與行動營收市占率各達37.3 ％及37.2％，領先同業。此外，我們著重提升補貼效率、 提高高階綁約客戶補貼，以帶動高端新約客戶增加， 進而提升每用戶平均貢獻（ARPU）的策略，已顯現成效。 寬頻市場部分，我們樂見第二季用戶數較第一季用戶數小幅成長， 未來將會持續推動寬頻升速，並結合高畫質IPTV服務與新增之O TT服務，以帶動寬頻用戶成長。另外， 我們也成功以去年第四季推出的物聯網應用平台為基礎， 為台灣主要城市提供智慧城市應用服務，亦將持續建構競爭優勢， 為企業客戶提供可靠、客製化的全方位資通訊解決方案， 積極茁壯台灣資通訊產業環境。」

鄭董事長進一步表示：「整體電信市場仍充滿挑戰， 但中華電信有信心以堅強的實力持續強化領先地位， 為股東創造價值。展望未來，我們會以先進的通訊技術、 深厚的行銷資源以及有效的營運策略與能力，拓展客戶數， 強化產品多元性，並發展創新服務。」

財務資訊

營業收入

2017年第2季合併營收556.7億元，較2016年同期減少 0.9%。

行動通信業務營收為267.9億元，成長1.2%， 主要因智慧型終端銷售營收及行動加值營收成長所致。 行動語音收入下滑，主要原因是市場競爭及VoIP服務之取代。行 動加值營收較去年同期成長4.5%，達108.1億元，其中， 行動上網營收成長5.4%，為行動加值營收之主要來源。 智慧終端銷售營收年增13.9％，為73.2億元。

網際網路業務營收為70.8億元，較2016年同期成長4.4% ，成長主要來自數據網路及應用加值服務營收之成長。

國內固定通信業務營收為169.9億元，較2016年同期減少7 .4%，主要因市話及長途電話營收下滑。市話營收74.3億元， 較2016年同期減少7.3%，國內長途電話為6.7億元，減少 8.7%，兩者營收下滑均受行動電話及VOIP取代之影響。寬頻 接取營收為46.7億元，與2016年同期相較，減少0.7%。

國際固定通信業務營收較2016年同期增加0.9%，為36.9 億元，主要原因是國際電話營收為微幅成長。

營業成本與費用

2017年第2季總成本與費用為433.5億元，較2016年同 期增加0.1%，主要因銷貨成本與行銷費用增加， 抵銷網路互連費與ICT專案成本的減少。

營業淨利與本期淨利

2017年第2季營業淨利為123.2億元， 較2016年同期減少4.3%。營業淨利率為22.1%， 2016年同期為22.9%。本期歸屬母公司之業主淨利為104 .4億元，減少5.6%。每股盈餘1.35元。

現金流量與息前、稅前、折舊及攤銷前盈餘（EBITDA）

2017年第2季來自營業活動的淨現金流量為159.4億元，較 2016年同期增加18.9%，主要因2017年第2季支付營利 事業所得稅較去年同期減少所致。2017年6月底現金與約當現金 為483.4億元，較2016年6月底增加8.3%。

2017年第2季EBITDA為203.5億元，較2016年同 期減少3.1%，EBITDA margin為36.54%，2016年同期為37.35%。

業務資訊

寬頻/網際網路業務

中華電信持續推動吸引客戶升速至光世代寬頻之策略。截至2017 年6月底，中華電信光世代寬頻客戶數已達353萬， 佔寬頻客戶數之78.8%。此外，100Mbps速率以上客戶數 超過123萬，年成長約10.0%。HiNet寬頻客戶數為37 5萬，減少0.4%。

行動電話業務

截至2017年6月底，行動電話客戶數為1,072萬，較去年6 月底減少1.4%；行動上網客戶數為723萬，年成長率12.4 %；4G客戶數達756萬。

固網業務

該公司持續維持其在固網市場的領導地位，截至2017年6月底， 市話客戶數累積為1,083萬。