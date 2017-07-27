《曼菲》：一個思念的故事，一首生命的輓歌

(台灣英文新聞 / 黃慧瑜​ 台北綜合報導)「在所有的藝術裡面，舞蹈是最早有的，也是最難被理解的，易碎的，人在就在，不在就沒了。」歷時三年製作，《曼菲》是一個思念的故事，也是一首生命輓歌；關於重逢，同時好好說再見。

電影以已故舞蹈家羅曼菲的創作為軸線，透過訪談與影像資料呈現曼菲這位知名舞者、編舞家與舞蹈教育工作者的生命樣貌。陳懷恩導演說：「這部片是由思念結構起來的作品。」也表示自己是在與羅曼菲許多好友訪談的過程中，才逐漸瞭解這位舞者。

「就這麼一直轉下去，我就自由了。」曼菲的生命，就像舞作《輓歌》裡那十分鐘的獨舞旋轉，好似沒有目標，其實什麼都已註定，轉出她的纏繞愛戀和藝術天賦，留下絕美的身影，徒增你我無盡遐思。

「她是天生的舞者」雲門舞集創辦人林懷民這樣讚愛徒；「舞蹈是為她量身打造的」詩人羅智成這樣稱好友。5歲學舞，大學決定以舞蹈為志業、二度赴美學習現代舞，這個躁動卻敏感的靈魂，躍出屬於她的藝術史。

＊躁動的靈魂—台上盡擁風采，台下樸實簡單

她是舞蹈界明星，觀眾難忘，師生擁戴；其實，她不過是個喜歡跳舞的女生，是家裡受寵的小女兒，也是情場上載浮載沉，卻始終誠實勇敢的奇女子。

她很洋派的，不嬌弱扭捏、無需潤飾。陳懷恩蒐集資料時發現，舞台上的曼菲光鮮亮麗，私下卻樸實平凡，去哪都只有一個登機箱，不用華服，更免於瓶瓶罐罐的美妝品，幾件背心、牛仔褲，讓她足夠舒服去擁抱這個世界和每個人就好。愛情，縱然重要，也不過是創作養分、生活的元素之一，她看得重，失意時倒也能看開。

＊起舞與灌溉—天生的舞者，提攜後進不遺餘力

當曼菲置身舞蹈空間，她是絕對的女強人，天賦異稟，自信而大器，別人要花時間琢磨的，她比劃幾下便能上手，被雲門舞集創辦人林懷民讚為「天生的舞者」。

她也是個稱職的伯樂，為學生編了許多大型舞作，接任雲門舞集2創團藝術總監時，更大刀闊斧進行改革，將親和的力量注入這經典、深奧、巨擘型的藝術品牌，讓藝術真正走入生活，更讓年輕舞者擁有進步的機會。

這些學生現多享有盛名，如鄭宗龍、布拉瑞揚、周書毅、簡珮如、劉奕伶、黃翊等，透過導演陳懷恩的逐一訪談，重現他們記憶中的曼菲──熱情、沒有架子，雖然不是什麼太驚喜的答案，但正是這樣的平等、溫暖令人難捨，畢竟，一片森林少了太陽，該怎麼呼吸？

＊人生最終場─極端的樂觀主義者，最後想說的話全用身體表達

無奈天妒紅顏，曼菲的罹癌，無疑是一記無情宣判，卻也讓她的創作力爆發，將所有生命的體悟順理成章濃縮進作品，盡情用身體表達她對生命的堅持、對無常的釋懷，同時也有對感情始終難落定的怨懟。

或許她也曾害怕病痛？但唯有舞蹈，得以解憂、鎮痛。直到生命盡頭，曼菲都還惦記學生，及那比命還重要的舞蹈。

當時空來到2005年9月30日，陳懷恩小心翼翼地處理情緒滿溢的歷史畫面，只見曼菲坐著輪椅，在醫護人員護送下到中山堂看《胭脂扣》排練，這是她最後一次看排練，彷彿什麼事都沒發生過、什麼病都沒折騰過，氣定神閒地評論著，不知此時的曼菲在想什麼？拍下這張珍貴照片的人又是否紅了眼眶？

她重病時曾說：「如果那一天真的來了，我不會向任何人say goodbye，就當我在隔壁房間睡覺。」於是，親人、學生、朋友們每年聚在一起開派對，聊聊彼此近況。她對死亡夠灑脫、無謂，承繼她一貫的率性，也讓友人能減去幾分悲痛來面對她的離去。

你問曼菲難道不會不捨嗎？大概是幸運和幸福抵消了種種慨嘆吧。別急著惋惜她走得早，因為她本是遺落紅塵的天使，玩累了，先回家了。