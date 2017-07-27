柬埔寨逮台籍詐欺犯後遣中 陸委會嚴正抗議

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）在柬埔寨涉嫌電信詐騙之國人遭遣送至中國，陸委會今(27)日表示已提出抗議，並呼籲中方應與我方共謀解決之道。

行政院大陸委員會今天表示，在獲知中方擬將我在柬埔寨涉嫌電信詐騙犯罪之7名國人強行押往中國後，陸委會便透過兩岸聯繫管道，向中方提出要求積極協調有關部門，讓本案相關人員返回台灣依法偵審處理，不得強押至中國。

陸委會於26日確認其中4名國人已遭強押帶往中國後，隨即向中方表達深切遺憾並提出嚴正抗議。

陸委會表示，中方此一片面作法，不僅無助於兩岸治安機關合作偵辦，亦無視我方多次呼籲，應由雙方各自帶回己方人員依法處理之訴求，更嚴重傷害台灣人民情感，不利兩岸關係的良性發展。

陸委會說明，政府已向中方要求，在涉案國人被押至中國後，應依據兩岸司法互助協議規定，儘速完成人身安全通報，並保障國人在陸相關司法權益、踐行正當法律程序；並本於人道關懷立場，儘速協助安排家屬探視相關事宜。

陸委會指出，希望中方能夠摒除成見，排除不必要的政治障礙，在既有的合作基礎上，透過雙方良性溝通與對話，積極向前邁進、相向而行，共謀妥善因應之道，只有持續透過雙方治安機關的合作，才有助於向上追查犯罪集團源頭，徹底打擊電信詐騙犯罪，保障兩岸人民的權益與福祉。