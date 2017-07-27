「美哉！基隆和平島」攝影得獎名單出爐

(台灣英文新聞 / 生活組報導) 交通部觀光局今(27)日表示，北海岸及觀音山國家風景區管理處主辦的「美哉！基隆和平島」采風攝影徵件活動於7月10日截止收件，共徵得1,204件參賽作品，且經7月19日舉辦評審結果，總計挑選出64件優秀作品，除已訂7月27日於交通部觀光局旅遊服務中心進行頒獎外，並將於8月5日「和平島大地音樂祭」活動中展出。

觀光局說，這次徵件分為「人文風情組」及「自然景觀組」，每組取金、銀、銅牌各1名、優選7名、佳作22名，獎金分別為金牌3萬元、銀牌2萬元、銅牌1萬元、優選3千元、佳作2千元，人文風情組金牌得主為陳康雄，作品-海女阿嬤，表現一位平凡的老阿嬤不畏風浪，據守靠海維生的傳統產業，與海打成一片，融為一體的畫面，攝影者觀察入微即時捕捉到最佳的快門機會，同時光影、構圖、色彩的掌握俱見用心，是張有深度，值得細細品味的作品；銀牌得主潘丁榮，作品-親子玩泳海，呈現炎炎夏日，親子利用特有的自然環境共遊樂的場景，此作將人與環境景觀的共生及和諧相處表現得淋漓盡致，在諸多參賽作品中，脫穎而出；銅牌得主周文章，作品-王船祭，表現準備王船祭前，全家大小虔誠膜拜，祈求闔府平安的場景，表現出討海人敬天畏神的層次異於其他作品的一般手法，故獲青睞。

自然景觀組金牌得主為戴進元，作品-綠意盎然，此作拍攝於凌晨五點多，天將拂曉之際，但見萬物沉寂，只有遠處漁火隱約可見。此作色調沉穩老練，不追求一般高飽和畫面，更顯優雅耐看。由前景一片微亮的綠，點出主題，視覺再延伸到後方基隆嶼的光點，呈現出空間透視感，色彩、構圖可圈可點；銀牌得主潘同正，作品-大千世界，是張討喜的作品，所以曾經在票選過程中獲得全部七位評審的7票，此作品雲層的透視及留白效果，緩和了色調的濃烈；銅牌得主范振森，作品-和平島晨曦，和平島具代表性的地標景點，得力於清晨的側光照明，使景物層次分明，質感厚實，倒影玲瓏剔透，將常見的自然景觀，表現出不平凡的美感。

觀光局進一步的說，這次評審會議由柯錫杰、曾敏雄、鄭國裕、鄧文斌及呂欽宏等專家與北觀處羅司宜副處長、謝智明技正等7人進行評審，歷經初選、4輪以上票選，最後進入金、銀、銅及優選的決選，經由各委員充分溝通及表達意見後，選出64件得獎作品。評審表示，此次參賽作品多達千件，整體攝影水平可觀，俱見參賽者皆卯足勁以各種攝影手法來傳達自己的創作觀。

觀光局說，得獎作品將於8月5日「和平島大地音樂祭」展出，展期至9月底止，展覽地點位於和平島公園內舊軍事營區1樓，免費入場，當天也會和在平島公園舉行音樂會，表演團體有輕草森樂團、郵差歌手–達路司、高蕾雅、江志豐、符瓊音、廖士賢、校園聯合表演(崇右影藝科技大學、海洋大學)等，邀請民眾一同來欣賞和平島美景，感受夏夜歡樂氛圍。