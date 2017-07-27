C肝新藥治療成效佳 治癒力超過九成

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）健保署有條件給付C肝新藥迄今滿半年，目前已逾六千八百名患者登錄領藥，使用率達八成五，基隆市肝病防治協會理事長暨基隆長庚醫院副院長兼肝膽胃腸科簡榮南教授表示，根據健保署全口服抗病毒藥物治療的初始資料顯示，統計至六月底已有5,800名病人接受治療，療程結束後，95%患者偵測不到病毒量，顯示全口服C肝新藥實證療效優異。

接受肝移植患者之中，約有3到4成肇因於感染C型肝炎。然而經過成功手術移植新的器官後，血液中的C肝病毒幾乎百分之百還存在。若C型肝炎侵犯植入新肝，文獻報導將導致5年存活率減少5至10%，且高達30%的新肝在五年內會急速惡化成肝硬化。所以移植後除了原本該服用的抗排斥藥物等，更需同時搭配抗病毒藥物治療，以避免再次引發肝病危機。如此，將可以有效的延長病患以及肝移植體的存活時間。

感染C肝病毒到演變成肝硬化一般需要約20年左右的時間。在疾病進行過程中，最終可能進行至肝癌以及其他器官系統之併發症，如糖尿病、慢性腎病、和心血管疾病等。高雄長庚內科部長暨腸胃肝膽科 胡琮輝教授指出，在過去長庚醫院以及全世界的研究都指出，將C肝病毒清除後，可以有效的降低肝硬化和肝癌的發生率至少50%以上，也可以減少其他器官系統的併發症和肝臟移植情況的發生。

另外，簡榮南教授也強調，「早期治癒C肝不僅對患者具有顯著的健康收益外，國家隨著肝纖維化、肝硬化、肝癌、肝移植和新的感染病例越來越少，對醫療保健系統具有實質性的經濟效益」，同時全口服抗病毒藥物不僅副作用較少，治療花費比起以往的干擾素可節省約23萬，若依目前健保給付人數約6500~7000人，總體醫療費用至少省下15億元。

除此之外，衛生福利部也已召集專家成立「C型肝炎國家辦公室旗艦計畫」，著手研擬8年根治C肝策略，從預防篩檢及治療三方面著手，期盼達成「台灣2025 C肝減半」目標！