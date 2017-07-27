〈時評〉網路謠言打趴民進黨政府

從「減香」到「滅香」，一字之差，在網路上快速傳遞發酵，逼得民進黨政府全面闢謠，一言足以興邦，一言足以喪邦，網路謠言更可以動搖國本，如何面對這些不實訊息，已成為當前政府最重要課題。

民進黨政府為求環保，日前鼓勵宮廟減香，各縣市政府也幫忙輔導，不過，卻因為一紙公文，許多寺廟以為政府要管制燒香行為，因此，相關流言一直在網路上快速散播，宗教團體更規畫北上抗議。

後來，在民進黨政府發動各部門後，才終於稍為滅少這把無名火，宗教的集會遊行抗議活動，也變成嘉年華會；只是，網路上依然在流傳，內政部有意修改宗教團體法，包括設立宗教司，監督管理寺廟財務，信徒捐給寺廟的香火錢，也必須申報等。

不僅如此，網路上還流傳著，立法院民進黨團總召柯建銘的叔叔，寫了一封信狂罵蔡英文總統，事實是柯建銘的叔叔早已過世30年；此外，立法院在審查年金改革法案時，更有人散播立委享有18趴優存利率的福利等。

另外，包括一些災難新聞，特別是流感疫情，每一陣子就會出現假消息，甚至連颱風天有無放假，都有人要製造假的網頁來騙人。有些事情，傳了沸沸揚揚，主管機關發現後，出面澄清，但假事件早已滿天飛，防不勝防。

這個現象不只在台灣，其他各國也一樣，因此，全球都想解決這些問題，今年初，民進黨立委有意提案修法，限制相關行為，但引起外界質疑影響言論自由。

行政院則希望利用網路治理的概念，由業者及第三方團體建立「真實查核機制」，當網友想從貼文時，會透過關鍵字跳出警語，提醒是假新聞，如果網友確認訊息正確或有新證據，才再進一步貼文。

不過，目前政府仍處於協調規畫階段，尚未完全正式上路，民進黨若是不趕緊加快腳步推動，諸如此類的相同事件，層出不窮，將會一而再、再而三的發生，民進黨政府光是澄清謠言就夠忙的了。

（作者李平華，資深媒體人）