無人車夜間趴趴走 北市長：晚上看到不要嚇到

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 期盼已久的無人駕駛電動車今(27)日上午由台北市政府舉辦「自動駕駛小巴實驗解密ing」宣布，法國生產的EZ10自動駕駛小巴將在8月1日至5日凌晨於台北市信義路雙向公車專用道試行。市長柯文哲呼籲，「市民如果在夜間看到一台無人駕駛巴士在公車專用道行駛的話，不要緊張，不要被嚇到」。

柯市長說，無人車的試用，對台灣交通會是新的嘗試，雖然不是一次就成功，但要勇於創新。(照片由林靜怡拍攝)

柯市長強調，智慧城市將朝醫療、交通、公宅、教育、電子商務等五大方向進行。國家戰略上常講，戰略要永遠往前站一步，要使用新科技來處理未來的問題，不是用舊思維處理過去問題，相信無人車的試用，對台灣交通會是新的嘗試，雖然不是一次就成功，但要勇於創新。本次的無人車將在8月1日至5日凌晨1時至4時在台北市信義路公車雙向專用道（敦化南路口至復興南路口）進行無人小巴測試。

法國在台協會紀博偉主任說，未來台法交流會更頻繁。(照片由林靜怡拍攝)

法國在台協會紀博偉主任說，無人車是百分百的電動車，是個又方便又環保的一台車。它很適合台灣的城市尤其是台北市或是亞太地區的城市，無論是在校園或是其他短距離的行駛都很實用。未來，無人車會在交通上扮演關鍵的角色。

喜門史塔雷克丁彥允總經理說，自動駕駛小巴EZ10已經在本(7)月於台灣大學校區試乘7天，並吸引900人次前往試乘。(照片由林靜怡拍攝)

喜門史塔雷克(7Starlake)丁彥允總經理表示，國外的資料裡面，無人小巴需符合城市的四面向，基礎設施的成熟度、科技系統的穩定度、監管法規的完成度、社會大眾的接受度，這也是為什麼台北市可以當領頭羊。

北市長柯文哲(中)、法國在台協會紀博偉大使(右二)、喜門史塔雷克(7Starlake)丁彥允總經理(右一) (照片由林靜怡拍攝)

台北市資訊局說，目前只規劃在8月初試跑5天，進行5天的解密實驗，而前3天將建置自動駕駛導引所需的圖資與路徑規劃，並針對公車專用道配置及系統契合度等相關技術進行整合測試。最後2天是社會接受度測試，主在蒐集使用者的經驗，這次的實驗結束後，暫無其他後續安排。

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北市長柯文哲(左三)、法國在台協會紀博偉大使(左二)、喜門史塔雷克(7Starlake)丁彥允總經理(右二)及其他貴賓一起啟動「自動駕駛小巴實驗解密ing」。(照片由林靜怡拍攝)