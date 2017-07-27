新光人壽慈善基金會舉辦企劃競賽 網路票選即日起開跑！

夢想不能因預算受侷限，為讓更多公益計畫得以付諸實現，新光人壽慈善基金會特別與新光人壽、新光銀行與麗寶樂園共同舉辦「2017轉動心光 夢想之輪」公益企劃競賽，鼓勵有志之士提出創意方案，投入公益領域，提升對社會弱勢的關懷。現在您的一票可以決定最終30萬元的企劃競賽得主，敬邀您一起共襄盛舉，讓公益計畫發芽並茁壯。

今（2017）年參賽者報名踴躍，投稿者來自多元領域，為公益注入不同的想法，經過激烈的初選，總共十件方案脫穎而出入圍複選，有對弱勢兒童的關懷、對疾病的照護、對教育的規劃、對文化的重視及對食物不浪費的關注，活動將從中選出優勝方案一件，由新光關係企業贊助30萬元，並協助其完成公益計畫。

此外，為讓創意作品能擴散給更多人，今年特別增設「網路票選活動」，邀請大眾為所有參賽者的公益夢想加油打氣(網路票選占總比分30%)，並投出今年度最佳的公益方案，您的一票不只讓計畫者圓夢，更能讓弱勢族群受到充分妥當的照顧。

網路票選從即日起至8月4日（五）止，請上網搜尋「轉動心光 夢想之輪」或上http://www.sklf.org.tw/dream/點選網路票選，藉由fb 帳號登入在網頁中投票，就可投出您決定性的一票。