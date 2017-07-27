香港通過《道歉條例草案》為亞洲首例

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）為提倡和鼓勵道歉，防止爭端惡化及排解爭端，香港特區27日通過《道歉條例草案》，明確規範道歉行為，成為亞洲首例。



《人民日報》海外版今(27)天報導，香港特別行政區律政司在2012年時成立調解督導委員會，將制定道歉相關法規列入立法計畫。經過兩次為期六週的公眾諮詢後，於13日在立法會三讀通過「道歉條例草案」。

香港立法會在本(7)月13日以46票贊成、2票反對三讀通過《道歉條例草案》，目的在於規定道歉在某些程序及法律事宜中的效果，從而提倡和鼓勵爭端各方按意願適時作出道歉，以和睦方式排解爭端。

適用的「道歉」包括以口頭、書面、行為方式，表達歉意、懊悔、遺憾、同情或善意。

但道歉的事實陳述不構成承認過失或法律責任，在裁斷過失或法律責任時，不得將道歉列為考慮因素或證據，並規定保險或彌償合約提供的保障不會因道歉而失效或受到影響。換句話說，道歉不代表道歉的人錯了，要追究責任還須舉證。

不過，香港特區律政司司長袁國強表示，道歉內容一般不能成為呈堂證供，但若道歉內容是訴訟中的唯一證據，法庭可以酌情使用。但法庭行使酌情權時須顧及公眾利益，屬於公平公正之舉。

另據《蘋果日報》報導，申訴專員劉燕卿歡迎《道歉條例草案》獲得立法會通過，她相信道歉條例草案可以鼓勵政府部門和公營機構更為積極主動，在有需要時真誠向市民道歉。此舉必定有助紓解感到受屈的市民在情緒上的不滿，甚或促使糾紛及早獲得解決。

香港雖然是亞洲第一個為道歉立法的司法管轄區，但美國麻薩諸塞州早在1986年就制定全球第一個道歉法，目前包括加拿大、澳洲、蘇格蘭等56個國家和地區都有類似法律。