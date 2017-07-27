颱風尼莎28日靠近東部海面  週末影響最明顯

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局指出，第9號颱風尼莎昨(26)日下午形成，可能持續增強為中颱，最快週六(29日)發布海上警報，不排除也發布陸上警報，預計30、31日最接近台灣。

根據中央氣象局資料，尼莎今(27)凌晨2點時距離鵝鑾鼻東南方大約910公里的海面上，預計週五(28日)之前持續朝北北西至西北方向移動到台灣東南部海面一帶。

週五以後逐漸偏西靠近台灣東半部海面，接近程度如何，將看其東側的太平洋高壓而定，目前不確定性仍高。目前預計在周六、周日是影響最明顯的時間，有機會也會延續到下周一。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，類似這樣從菲律賓東方附近海面生成接近，影響台灣東部登陸的颱風很多，這是最常發生的颱風路徑之一，雖然可能發展不到強烈颱風，但對台灣本島的威脅仍會頗大，建議要多留意準備。

彭啟明指出，颱風路徑在今天下半天到明天的預測應該會更明朗，有可能是今年影響台灣的第一個颱風，必要的練習檢查防備是必要的。而後續幾天，會帶動南海的水氣北上，之後天氣會較不穩定。

中央氣象局指出，今(27)天還是晴朗炎熱的天氣，預測各地高溫皆有攝氏34、35度上下，午後雷陣雨型態以各地山區及中南部地區降雨機率較高，也易有局部大雨，午後對流性降雨範圍會再擴大一些。



受第9號颱風影響，南部、恆春半島、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海有長浪發生的機率，到海邊活動請注意安全。